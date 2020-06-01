О сессии Госсовета

11 июня в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17) продолжит работу очередная, сорок первая, сессия Государственного Совета Чувашии шестого созыва.

В связи с введением в республике комплекса мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, участие в сессии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и средств массовой информации временно ограничено. Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Госсовета Чувашии в разделе «Сессии».