Роды во время пандемии — это серьезный стресс

Но жительницы республики при помощи медиков с ним справляются.

Акушерское отделение ГКБ №1 еще в апреле было переоборудовано для рожениц не только с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и с ОРВИ и пневмониями. Отделение— замечательный образец того, как можно разделить потоки пациентов с разными заболеваниями, устроить отдельные боксы для тех, у кого инфекция еще не подтвердилась.

Волноваться не стоит

Ведь если женщина больна какой-то пневмонией (а их много разных), ее нельзя помещать в одну палату с больной Covid-19: они просто перезаражают друг друга. А в здании бывшего детского сада, где размещается отделение, все предусмотрено для правильного изолирования помещений. Чем главный врач Антонина Иванова, инфекционист по профессии, и воспользовалась: кроме отдельных входов-выходов, здесь поставили дополнительные двери, разграничили зоны на «красную», где лежат с подтвержденным Covid-19 и с подозрением на него, и «зеленую», где находятся все остальные беременные и роженицы. В результате столица республики получила прекрасное отделение для больных рожениц.

Жительницу Чебоксар Елену мы застали за сборами к выписке, и попросили поделиться своими впечатлениями о пребывании в роддоме:

— Я так волновалась: до родов оставались считанные дни, а у меня температура, слабость. И когда гинеколог, которая вела мою беременность, дала мне направление на госпитализацию сюда, я, конечно, переживала. Но потом я даже рада была, что именно сюда попала. Отношение очень хорошее. Меня сразу предупредили, что врачи и медсестры будут приходить ко мне в специальных костюмах, чтобы я не пугалась. Но я же понимаю, что им нужно себя защищать. Когда меня лечили, то рассказывали, какие лекарства назначают, чтобы я не волновалась, что на ребенка вредно подействует. А когда пришел анализ, что нет коронавируса, все так искренне радовались. После операции меня перевели в другую палату. И ребенка дали кормить. Очень внимательные медсестры, было очень комфортно.

Еще Елена рассказала, что, когда они с мужем решились на второго ребенка, даже не предполагали, какие сложности их ожидают: никто же пандемию не предвидел. И то, что врачи с медсестрами сделали все возможное, чтобы роды прошли успешно, она, конечно же, будет помнить всю жизнь.

Нелегкая акушерская служба

Нагрузка сейчас очень высокая на всех медиков, но на акушерскую службу она несомненно выше: ведь они отвечают сразу за две, а иногда и три жизни. С наступлением пандемии жизнь не остановилась, женщины продолжают рожать детей. И врачи делают все возможное, чтобы малыши появлялись на свет здоровыми, а мамы как можно меньше волновались.

Заведующая отделением кандидат медицинских наук Эльвира Васильева говорит, что первое время приходилось проводить ежедневные планерки для всего коллектива, учились правильно надевать костюмы, правильно их снимать. А теперь хватает того, чтобы раз в неделю собрать всех и напомнить о соблюдении правил. Человек быстро привыкает к опасности, а это плохо: достаточно заразиться одному сотруднику, как инфицируется весь персонал. Этого допустить нельзя.

Прежде чем войти в «красную» зону, медики переодеваются. Постоянно здесь дежурит только один врач и медсестры. Этого хватает. Но как только требуется, в «противочумники» переодеваются все, чья помощь необходима. Здесь все свое: операционная, реанимация, оборудованная необходимой аппаратурой, палаты. После выхода из зоны медперсонал раздевается, костюмы отправляет в утилизацию, моется, затем уже обеззараженный выходит в чистую зону.

КСТАТИ Всего с начала 2020 года в перинатальном центре Городской клинической больницы №1 родилось 963 мальчика и 886 девочек, 14 двоен: 7 пар мальчишек, 3 пары девочек, и 4 пары, где родились брат с сестрой.

Когда было принято решение, что отделение станет заниматься женщинами с коронавирусной инфекцией, ни один медик не отказался здесь работать. Все прошли переподготовку. Наверное, сказалось и то, что акушеры всегда работают, несмотря ни на какую эпидемию. К тому же у рожениц и в «мирное» время каких только опасных заболеваний не бывает: от гепатитов до туберкулеза.

Но сейчас бывает непросто: подход к инфицированным женщинам, по словам Эльвиры Васильевой, должен быть в корне иной. Ведь осложненная беременность — это всегда нестандартная ситуация. Женщин нельзя сразу же «пускать» в роды. И если роженица попадает сюда заранее, ее выводят из лихорадочного состояния, снимают острый процесс. Это позволяет ей либо родить самой, если это не Covid-19, либо сделать кесарево сечение без последующих осложнений.

Будущие мамы с коронавирусной инфекцией не могут рожать сами: у них на это просто нет сил. Поэтому врачи их зачастую оперируют. После этого детьми занимаются неонатологи: малыши, как правило, ослаблены и требуют особой заботы. К тому же матерям нельзя их кормить.

Помощь не зала, а друга

То, что отделение стоит особняком от основных корпусов ГКБ №1, не означает, что здесь нет специалистов. Женщин консультируют инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, терапевты, а если есть необходимость, то подключают кардиологов и вообще всех, чья консультация требуется. Сейчас сами доктора шутят, что не только акушеры стали инфекционистами, но и инфекционисты — немножко акушерами.

Да, работать стало сложнее. С женщинами приходится очень много разговаривать. Ведь всем, у кого есть подозрение на коронавирус, приходится делать компьютерную томографию. И с женщинами случаются истерики: мы все знаем, что рентген— это опасно для плода. Приходится объяснять, что живот будет защищен свинцовым фартуком, малыш не получит облучения, а состояние легких нужно знать, чтобы успеть принять все необходимые меры.

Благодаря выполнению нацпроекта «Здравоохранение» материально-техническая база акушерских стационаров была укреплена. В ГКБ поступили новые аппараты для искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также ИВЛы для взрослых, на эти цели было потрачено более 30 млн рублей. Кроме того, в отделении новый современный акушерский стол, что позволяет женщинам рожать в комфортных условиях.

За два последних месяца в отделении родили 16 женщин с новой коронавирусной инфекцией, мамы и дети находятся под наблюдением врачей. А всего в городском перинатальном центре, частью которого является отделение, появилось на свет 1849 детей. И пока статья готовится к печати, эта цифра станет еще больше.

Фото Олега Мальцева: Женщины быстро привыкают к новой спецодежде медиков. А повышенное внимание и чуткое отношение компенсирует некоторую сложность в общении.