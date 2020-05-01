Роды во время пандемии — это серьезный стресс

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Но жительницы республики при помощи медиков с ним справляются.

Акушерское отделение ГКБ №1 еще в апреле было переоборудовано для рожениц не только с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и с ОРВИ и пневмониями. Отделение— замечательный образец того, как можно разделить потоки пациентов с разными заболеваниями, устроить отдельные боксы для тех, у кого инфекция еще не подтвердилась.

Волноваться не стоит

 

Ведь если женщина больна какой-то пневмонией (а их много разных), ее нельзя помещать в одну палату с больной Covid-19: они просто перезаражают друг друга. А в здании бывшего детского сада, где размещается отделение, все предусмотрено для правильного изолирования помещений. Чем главный врач Антонина Иванова, инфекционист по профессии, и воспользовалась: кроме отдельных входов-выходов, здесь поставили дополнительные двери, разграничили зоны на «красную», где лежат с подтвержденным Covid-19 и с подозрением на него, и «зеленую», где находятся все остальные беременные и роженицы. В результате столица республики получила прекрасное отделение для больных рожениц.

Жительницу Чебоксар Елену мы застали за сборами к выписке, и попросили поделиться своими впечатлениями о пребывании в роддоме:

— Я так волновалась: до родов оставались считанные дни, а у меня температура, слабость. И когда гинеколог, которая вела мою беременность, дала мне направление на госпитализацию сюда, я, конечно, переживала. Но потом я даже рада была, что именно сюда попала. Отношение очень хорошее. Меня сразу предупредили, что врачи и медсестры будут приходить ко мне в специальных костюмах, чтобы я не пугалась. Но я же понимаю, что им нужно себя защищать. Когда меня лечили, то рассказывали, какие лекарства назначают, чтобы я не волновалась, что на ребенка вредно подействует. А когда пришел анализ, что нет коронавируса, все так искренне радовались. После операции меня перевели в другую палату. И ребенка дали кормить. Очень внимательные медсестры, было очень комфортно.

Еще Елена рассказала, что, когда они с мужем решились на второго ребенка, даже не предполагали, какие сложности их ожидают: никто же пандемию не предвидел. И то, что врачи с медсестрами сделали все возможное, чтобы роды прошли успешно, она, конечно же, будет помнить всю жизнь.

Нелегкая акушерская служба

 

Прежде чем попасть к пациентам, акушеры-гинекологи одеваются в специальные костюмы, чтобы обезопасить от заражения и себя и своих подопечных.

Нагрузка сейчас очень высокая на всех медиков, но на акушерскую службу она несомненно выше: ведь они отвечают сразу за две, а иногда и три жизни. С наступлением пандемии жизнь не остановилась, женщины продолжают рожать детей. И врачи делают все возможное, чтобы малыши появлялись на свет здоровыми, а мамы как можно меньше волновались.
Заведующая отделением кандидат медицинских наук Эльвира Васильева говорит, что первое время приходилось проводить ежедневные планерки для всего коллектива, учились правильно надевать костюмы, правильно их снимать. А теперь хватает того, чтобы раз в неделю собрать всех и напомнить о соблюдении правил. Человек быстро привыкает к опасности, а это плохо: достаточно заразиться одному сотруднику, как инфицируется весь персонал. Этого допустить нельзя.

Прежде чем войти в «красную» зону, медики переодеваются. Постоянно здесь дежурит только один врач и медсестры. Этого хватает. Но как только требуется, в «противочумники» переодеваются все, чья помощь необходима. Здесь все свое: операционная, реанимация, оборудованная необходимой аппаратурой, палаты. После выхода из зоны медперсонал раздевается, костюмы отправляет в утилизацию, моется, затем уже обеззараженный выходит в чистую зону.

КСТАТИ
Всего с начала 2020 года в перинатальном центре Городской клинической больницы №1 родилось 963 мальчика и 886 девочек, 14 двоен: 7 пар мальчишек, 3 пары девочек, и 4 пары, где родились брат с сестрой.

Когда было принято решение, что отделение станет заниматься женщинами с коронавирусной инфекцией, ни один медик не отказался здесь работать. Все прошли переподготовку. Наверное, сказалось и то, что акушеры всегда работают, несмотря ни на какую эпидемию. К тому же у рожениц и в «мирное» время каких только опасных заболеваний не бывает: от гепатитов до туберкулеза.

Но сейчас бывает непросто: подход к инфицированным женщинам, по словам Эльвиры Васильевой, должен быть в корне иной. Ведь осложненная беременность — это всегда нестандартная ситуация. Женщин нельзя сразу же «пускать» в роды. И если роженица попадает сюда заранее, ее выводят из лихорадочного состояния, снимают острый процесс. Это позволяет ей либо родить самой, если это не Covid-19, либо сделать кесарево сечение без последующих осложнений.

Будущие мамы с коронавирусной инфекцией не могут рожать сами: у них на это просто нет сил. Поэтому врачи их зачастую оперируют. После этого детьми занимаются неонатологи: малыши, как правило, ослаблены и требуют особой заботы. К тому же матерям нельзя их кормить.

Помощь не зала, а друга

 

То, что отделение стоит особняком от основных корпусов ГКБ №1, не означает, что здесь нет специалистов. Женщин консультируют инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, терапевты, а если есть необходимость, то подключают кардиологов и вообще всех, чья консультация требуется. Сейчас сами доктора шутят, что не только акушеры стали инфекционистами, но и инфекционисты — немножко акушерами.

Да, работать стало сложнее. С женщинами приходится очень много разговаривать. Ведь всем, у кого есть подозрение на коронавирус, приходится делать компьютерную томографию. И с женщинами случаются истерики: мы все знаем, что рентген— это опасно для плода. Приходится объяснять, что живот будет защищен свинцовым фартуком, малыш не получит облучения, а состояние легких нужно знать, чтобы успеть принять все необходимые меры.

Благодаря выполнению нацпроекта «Здравоохранение» материально-техническая база акушерских стационаров была укреплена. В ГКБ поступили новые аппараты для искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также ИВЛы для взрослых, на эти цели было потрачено более 30 млн рублей. Кроме того, в отделении новый современный акушерский стол, что позволяет женщинам рожать в комфортных условиях.

За два последних месяца в отделении родили 16 женщин с новой коронавирусной инфекцией, мамы и дети находятся под наблюдением врачей. А всего в городском перинатальном центре, частью которого является отделение, появилось на свет 1849 детей. И пока статья готовится к печати, эта цифра станет еще больше.

 

 

Фото Олега Мальцева: Женщины быстро привыкают к новой спецодежде медиков. А повышенное внимание и чуткое отношение компенсирует некоторую сложность в общении.

 

Опубликовано: 28 мая 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
В электронную регистратуру можно будет попасть только через портал Госуслуг
Цитата номера
В Федеральном центре эндопротезирования строится реабилитационное отделение
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.