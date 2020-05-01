С 1 июня возобновляется регистрация заключения и расторжения брака

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Но ограничения пока еще действуют: присутствовать на церемонии можно только вдвоем, без приглашенных. Связать свои судьбы в июне выразили желание 340 пар, сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции.

Для сравнения: в апреле зарегистрировались 283 пары, в мае — 91 пара. Более 30 пар перенесли церемонию на более поздний срок.

Желающим узаконить отношения напоминают — прием заявителей ведется по предварительной записи через Единый портал государственных услуг или по телефону органов ЗАГС Госслужбы 64-20-78.

Опубликовано: 28 мая 2020 г.


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