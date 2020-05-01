В Чувашии создают команду управленцев

Лидеры, действуйте
В Чувашии проходит конкурс «Управленческая команда». Он организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, чтобы выявить талантливых и амбициозных руководителей и дать им шанс профессионально развиваться.
Среди партнеров конкурса — крупнейшие и самые быстро развивающиеся предприятия Чувашии, а это значит, что перед полуфиналистами и финалистами конкурса открываются перспективы трудоустройства как на госслужбе, так и в известнейших компаниях республики. В качестве экспертов и наставников «Управленческой команды» выступают финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России».
Среди основных требований к претендентам — гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования, опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, отсутствие судимости и возраст до 55 лет.
Заявки принимаются до 14 июня на сайте lider.cap.ru.
Слово — партнерам конкурса
ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВ, руководитель Республиканского бизнес-инкубатора по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения:
— Конкурс «Управленческая команда» позволяет увеличить количество проактивных граждан, так называемых пассионариев, которые могут позитивно повлиять на социально-экономическое развитие республики. Как органы власти, так и партнеры программы через конкурс смогут найти лучшие кадры для себя, чтобы реализовывать самые интересные и сложные задачи. Такого масштабного конкурса, цель которого — не просто найти кандидатов на какую-то должность, а создать огромный кадровый реестр как для органов власти, так и для малого и среднего бизнеса, у нас еще не было. Думаю, это интересно всем предприятиям, в особенности малого и среднего бизнеса.