В Чувашии создают команду управленцев

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Лидеры, действуйте

В Чувашии проходит конкурс «Управленческая команда». Он организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, чтобы выявить талантливых и амбициозных руководителей и дать им шанс профессионально развиваться.

Среди партнеров конкурса — крупнейшие и самые быстро развивающиеся предприятия Чувашии, а это значит, что перед полуфиналистами и финалистами конкурса открываются перспективы трудоустройства как на госслужбе, так и в известнейших компаниях республики. В качестве экспертов и наставников «Управленческой команды» выступают финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России».

Среди основных требований к претендентам — гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования, опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, отсутствие судимости и возраст до 55 лет.

Заявки принимаются до 14 июня на сайте lider.cap.ru.

Слово — партнерам конкурса
ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВ, руководитель Республиканского бизнес-инкубатора по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения:
— Конкурс «Управленческая команда» позволяет увеличить количество проактивных граждан, так называемых пассионариев, которые могут позитивно повлиять на социально-экономическое развитие республики. Как органы власти, так и партнеры программы через конкурс смогут найти лучшие кадры для себя, чтобы реализовывать самые интересные и сложные задачи. Такого масштабного конкурса, цель которого — не просто найти кандидатов на какую-то должность, а создать огромный кадровый реестр как для органов власти, так и для малого и среднего бизнеса, у нас еще не было. Думаю, это интересно всем предприятиям, в особенности малого и среднего бизнеса.
Опубликовано: 26 мая 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.