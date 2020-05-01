В Чувашии создают команду управленцев

Лидеры, действуйте

В Чувашии проходит конкурс «Управленческая команда». Он организован по инициативе врио Главы республики Олега Николаева, чтобы выявить талантливых и амбициозных руководителей и дать им шанс профессионально развиваться.

Среди партнеров конкурса — крупнейшие и самые быстро развивающиеся предприятия Чувашии, а это значит, что перед полуфиналистами и финалистами конкурса открываются перспективы трудоустройства как на госслужбе, так и в известнейших компаниях республики. В качестве экспертов и наставников «Управленческой команды» выступают финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России».

Среди основных требований к претендентам — гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования, опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, отсутствие судимости и возраст до 55 лет.

Заявки принимаются до 14 июня на сайте lider.cap.ru.