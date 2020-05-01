Наши праздники — самые радостные. Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

26 мая, суббота

Стрелок 6-й стрелковой роты 23-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова гвардии рядовой Матвей Васильевич Поземнов, призванный бывшим Кувакинским РВК, «в боях 18-19 марта 1945 года в районе дер. Канти выполнял обязанности подносчика патронов, под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника доставлял боеприпасы на передний край роты. Принимал участие в отражении контратак противника, где убил двух немцев». Награжден медалью «За боевые заслуги».

В наши дни с большим интересом читается статья «К началу крупных нефтепоисковых работ» в «Красной Чувашии» в № 100 за 26 мая. «Геологическое изучение, проведенное Научно-исследовательским нефтяным институтом, Горьковским институтом и Горьковским геологическим управлением Комитета по делам геологии при СНК СССР, показало, что территория чувашского Поволжья перспективна в отношении нефтеносности. Здесь обнаружен ряд куполовидных подземных складок (так называемых «структур»), которые обычно являются резервуарами месторождений нефти и газа. Кроме того, в ряде мест отмечены проявления нефтеносности и на поверхности. Все это свидетельствует о возможности открытия нефти и в Чувашии.

…Комитет по делам геологии при СНК СССР через свое Горьковское геологическое управление организует, начиная с 1945 года, на территории Чувашии крупные нефтепоисковые работы. Для выполнения этих работ организована специальная нефтяная экспедиция. В текущем году экспедиция начнет разбуривание одной из наиболее перспективных структур в Мариинско-Посадском районе. Здесь запроектировано на ближайшие два года до 20 скважин глубиной до 400 метров. В 1945 году будет охвачена геологической съемкой полоса вдоль берега Волги от Козьмодемьянска до Мариинского Посада общей площадью 1423 квадратных километра.

27 мая, воскресенье

Призванный Шумерлинским РВК уроженец села Шаменевка Сергачского района Горьковской области Федор Павлович Казаков, телефонист 4-й батареи 14-го гвардейского армейского пушечного артиллерийского полка, гвардии рядовой, отмечен медалью «За боевые заслуги» за то, что он «в любых условиях боевой обстановки обеспечивал командира батареи бесперебойной связью с огневой позицией. 11.3.44 г. в бою за высоту 55,6 (севернее г. Пскова) тов. Казаков успешно проложил проволочную связь между огневой позицией и наблюдательным пунктом командира батареи и в условиях вражеского артиллерийского огня и налетов авиации 19 раз устранял порывы связи, тем самым обеспечивал командира батареи беспрерывным руководством стрельбой батареи».

28 мая, понедельник

Гвардии старший сержант Василий Павлович Пашков из Урмарского района честно и добросовестно относился к своим обязанностям. «В период боевых действий полка обеспечивал личный состав своего подразделения всеми необходимыми видами довольствия, дисциплинирован, проявляет большую заботу о личном составе своего подразделения». На груди у нашего земляка к уже имевшимся двум медалям «За отвагу» добавилась третья медаль —«За боевые заслуги». Приказ о его награждении издан по 12-му отдельному гвардейскому танковому полку прорыва.

29 мая, вторник

Указом Президиума Верховного Совета СССР высокое звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу г. Чебоксары генерал-полковнику Александру Николаевичу Боголюбову. Никто из наших земляков в период Великой Отечественной войны не занимал таких высоких военных постов. В конце 1942 г. Боголюбов выдвинут на должность 1-го заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба. В марте 1943 г. ему доверяют чрезвычайно ответственную работу — должность начальника штаба фронта. До 11 ноября 1943 г. он проявляет свой полководческий талант на Северо-Западном фронте, до 24 апреля 1944 г. —на 1-м Украинском и завершает Великую Отечественную войну начальником штаба прославленного 2-го Белорусского фронта. Москва не раз салютовала в честь славных побед войск фронта.

К сожалению, чебоксарцы мало знают о своем прославленном земляке. Вряд ли кто подскажет, где в Чебоксарах стоял дом семьи Боголюбовых, по каким улицам он бегал в школу, где покоится прах его матери… О необходимости установить в городе достойный памятник прославленному земляку не раз писала и «Советская Чувашия».

Командир минометного отделения 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии младший сержант Нежин (Нижип?) Сафьярович Тюкаев, призванный Шумерлинским РВК, стал кавалером медали «За отвагу» за то, что он в боях за Родину был дважды ранен, а при взятии населенного пункта Дремани 1 апреля 1945 года (Тукумское направление) со своим расчетом выдвинулся в боевые порядки пехоты и метким огнем своего миномета накрыл группу немецкой пехоты в количестве до 10 человек.

«Красная Чувашия» 29 мая прославляет лучших матерей Чувашии.

«Слава матери-героине Наталии Андреевне Юткиной! Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1945 года колхознице колхоза «Красная Мордовия» Алатырского района Чувашской АССР Наталии Андреевне Юткиной присвоено почетное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. Это четвертая многодетная мать в Чувашии, удостоенная высокого звания матери-героини. Десять детей вскормила Наталия Андреевна. Старшая ее дочь Мария работает сейчас в колхозе. Сын Иван — в рядах славной Красной Армии. Остальные дети — сыновья Алексей, Георгий, Александр, Николай и дочери Татьяна и Антонина живут при матери, учатся. Растут близнецы Виктор и Михаил, родившиеся в 1941 году. Сегодня трудящиеся Чувашии горячо приветствуют мать-героиню Наталию Андреевну Юткину, воспитавшую для родины десять граждан».

30 мая, среда

2-й гвардейский минометный полк гвардейских минометных частей Ленинградского фронта медалью «За боевые заслуги» поощрил своего шофера хозвзвода гвардии ефрейтора Ивана Федоровича Боброва из Канашского района за то, что «во время участия в боях по освобождению Крыма и Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков он, не считаясь со временем отдыха, на своей машине обеспечивал своевременную доставку горючего в боевые подразделения полка, своей четкой работой содействуя их успешной боевой работе».

Иван Дмитриевич Медведев из деревни Большие Бикшихи Канашского района, наводчик миномета 3-го стрелкового батальона 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 19-й армии 2-го Белорусского фронта, младший сержант, получил медаль «За отвагу». «27.2.1945 г., когда 3-й стрелковый батальон находился в окружении превосходящих сил противника, участвовал в отражении шести яростных атак противника с участием танков. Тов. Медведев, находясь в боевых порядках пехоты, уничтожил огнем миномета до двух десятков немецких солдат и офицеров. В последующих боях в районе Пустоковицы 20 и 21.3.1945 г., ведя огонь по контратакующему противнику, истребил более десятка немецких солдат и офицеров».

Телефонист роты связи 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта гвардии красноармеец Николай Николаевич Осипов из села Красное поселение Куйбышевской области, призванный Ибресинским РВК, удостоился медали «За отвагу» за то, что «в период наступательных боев, начиная от прорыва обороны противника в районе дер. Буххольц 2-го Белорусского фронта и вплоть до ранения 24.3.1945 г. действовал смело и решительно. Работая линейным надсмотрщиком, при взятии гор. Руммельсбург 3.3.1945 г., несмотря на сильный обстрел противником, идя по линии связи, устранил более 10 обрывов телефонной линии. Наводя линию связи в 3-й стрелковый батальон в районе Яново 24.3.1945 г. тов. Осипов был ранен».

«Красная Чувашия» сообщает: «Скоро в Чувашии начнется вручение комсомольских значков».

Согласно решению ХIII пленума ЦК ВЛКСМ в комсомоле введен нагрудный значок «ВЛКСМ» — единый Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Через несколько дней в Чувашской областной комсомольской организации начнется вручение этих значков.

Получая значок, комсомолец оплачивает его стоимость и расписывается в ведомости учета выдачи комсомольских значков. Пересылка и хранение значков ведется в таком же порядке, как пересылка и хранение комсомольских билетов. Значки высылаются Обкомом ВЛКСМ горкомам и райкомам комсомола на основании их заявок. Каждая заявка обязательно утверждается на бюро горкома или райкома, который обращается в Обком комсомола с просьбой выдать значки. За хранение и выдачу значков личную ответственность несут первые секретари горкомов и райкомов ВЛКСМ».

31 мая, четверг

Указом Президиума Верховного Совета СССР высокое звание Героя Советского Союза присвоено командиру батальона автоматчиков 40-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта гвардии майору Виталию Ивановичу Урукову из села Трехбалтаево Шемуршинского района. Своим земляком считают его и шумерлинцы — в Шумерле в 1937 г. будущий Герой закончил среднюю школу № 1. Присвоение высшего звания произошло, к сожалению, посмертно, хотя в указе это и не упоминается. Описание подвигов майора Урукова донес до нас наградной лист.

«Гвардии майор тов. Уруков Виталий Иванович в боях с начала наступления и, командуя батальоном во всех наступательных боях, проявил исключительное мужество, отвагу и геройство, высокое военное мастерство и умение руководить боем. Особенно тов. Уруков проявил личный героизм в боях в районе Белехово 23 января 1945 г., где он вместе с ротой автоматчиков пошел в атаку против немцев, когда немцы пытались задержать продвижение частей бригады. Противник был опрокинут.

Второй раз тов. Уруков проявил исключительное мастерство при форсировании реки Варта южнее Познани 24 января 1945 г. Форсирование реки было организовано лично тов. Уруковым в трудных условиях, под сильным автоматно-пулеметным и минометным огнем. Тов. Уруков для форсирования реки личным составом батальона использовал лишь подручные средства (двери, доски, бревна и др.) и при помощи их переправил танко-десантную роту, переправился сам. Завоевал плацдарм, а потом переправил весь батальон. После этого переправились и другие части.

После того, как плацдарм был завоеван и расширен, немцы пытались контратаковать и сбросить подразделения в реку, но тов. Уруков принял на себя командование всей группы…, организовал контратаку против немцев, расширил плацдарм, создал условия для наведения моста и этим самым обеспечил переправу всех частей, следовавших за батальоном.

Третий раз тов. Уруков проявил героизм при преодолении оборонительной полосы противника на германской границе 28 января 1945 г. Поставив перед танко-десантной ротой задачу очистить лес, район между озерами и выйти к реке, форсировать ее и обеспечить постройку моста, тов. Уруков лично руководил действиями роты. Повел ее в атаку против немцев в районе озер, противотанковых заграждений и траншей, и выбил их. При этом, когда он шел впереди роты и пистолетом расстреливал немцев, был ранен и в тяжелом состоянии отправлен в госпиталь.

За высокое воинское мастерство, за умелое руководство батальоном и личный героизм, обеспечившие успех бригады, достоин звания «Герой Советского Союза».

К сожалению, полученные майором Уруковым раны оказались смертельными, на следующий день, 29 января 1945 года, его не стало. Боевые товарищи похоронили отважного командира в поселке Ивно под Познанью.

Медалью «За боевые заслуги» поощрило шофера парковой батареи гвардии красноармейца Василия Ивановича Волкова командование 28-го гвардейского минометного полка Ленинградского фронта за то, что «во время службы в полку проявил себя одним из лучших водителей, самоотверженным и бесстрашным бойцом. Заботливо относясь к своей машине, тов. Волков проделал на ней свыше 20000 км пути без единой аварии и поломки».

Медалью «За отвагу» отмечен повар 4-го эскадрона 22-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии имени Г.И. Котовского гвардии ефрейтор Николай Алексеевич Смирнов из Алатырского района за то, что «несмотря на трудные марши и боевые действия на территории Германии, он своевременно приготовлял горячую, вкусную пищу и доставлял ее в боевые порядки эскадрона. Тов. Смирнов в период Отечественной войны имеет одно ранение и контузию».

Фотограмметрист-дешифровщик АФС 16-го отдельного авиационного дальне-разведывательного полка 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта старший сержант Алексей Степанович Фролов из села Перомайское Батыревского района награжден медалью «За отвагу». «За время работы в полку проявил себя как аккуратный, добросовестный фотограмметрист, всегда быстро и толково выполняющий порученную ему работу. Своей специальностью овладел хорошо и может выполнять самые сложные задания по специальности. Отлично овладел дешифрованием по негативам. Им отдешифровано по негативам 150 аэрофильмов из 1800 кадров, смонтировано и отдешифровано 600 планшетов, на которых обнаружено: автомашин — свыше 6000, танков — 90, самолетов — 1200, 800 ж.д. составов из 2800 вагонов, свыше 1100 огневых точек, около 4200 блиндажей, 480 зенитных и артиллерийских батарей».

Стрелок 3-й стрелковой роты 20-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии ефрейтор (младший сержант) Виктор Николаевич Ка(о)лентьев из г. Мариинский Посад «с оружием в руках участвовал на фронтах Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков и на поле боя получил три легких ранения». Удостоен медали «За отвагу».

1 июня, пятница

«Готовьтесь к юбилейному карнавалу! — призывает «Красная Чувашия». — 23 июня, в канун юбилея, в Чебоксарах будет проведен карнавал, посвященный 25-летию Чувашской АССР… Радостные песни, веселые пляски и народные игры должны наполнить праздничным весельем карнавальное шествие. …Наша жизнь — самая счастливая. Наши песни — самые веселые. Наши праздники — самые радостные. Развернем же на всех предприятиях, во всех учреждениях и школах города широкую подготовительную работу к карнавалу в честь 25-летия Чувашской АССР!»

Александр Боголюбов со старшим сыном Валентином на фронте. 1943 год. Фото из фондов Госистархива Чувашии. Фото archives21.ru

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов, okkai@mail.ru