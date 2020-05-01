Стартует Декада активной подписки

Еще один шанс сделать подарок себе и близким по льготной цене

Печатные газеты по-прежнему являются одним из главных источников получения информации. И в этом нет ничего удивительного — немало людей информацию на бумажном носителе воспринимают гораздо легче. Газета «Советская Чувашия» стремится наиболее полно отражать общественно-политическую и культурную жизнь республики.

Более того, мы используем все возможности для того, чтобы сделать газету более доступной для читателей. Газета «Советская Чувашия» ежегодно входит в перечень социально значимых изданий. А это значит, что наши подписчики изначально получают скидку за доставку в размере почти 25%.

Газета всегда принимает участие во Всероссийской декаде активной подписки — наряду с Почтой России предоставляет дополнительную скидку подписчикам.

С 1 по 10 июня пройдет вторая и последняя Декада активной подписки на 2-е полугодие 2020 года. В этот период есть возможность оформить подписку на «Советскую Чувашию» по выгодным ценам через почтовые отделения.

Подписку можно оформить без посещения почтовых отделений — в мобильном приложении или на сайте Почты России podpiska.pochta.ru. Удобная и простая навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, названию в поисковой строке, индексу издания. Процесс подписки займет всего несколько минут. Напомним, что подписной индекс на ежедневный выпуск «Советской Чувашии» — П2147, на четверговый — П2291. Оформить подписку на нашу газету можно и на сайте «Советской Чувашии». В разделе «подписка» есть прямые ссылки на сайт Почты России.

Декада активной подписки — очередной повод порадовать своих близких. Подарите им подписку на «Советскую Чувашию», и они три раза в неделю на протяжении шести месяцев, открывая свежий номер, будут вспоминать и благодарить вас.