«Т Плюс» готова вложить в «тепло» в Чувашии до 15 млрд рублей

Перспектива модернизации изношенных систем теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска, о необходимости которой в последние годы говорили как власти региона и муниципалитетов, так и энергетики, наконец-то получает реальные очертания. Этим займется Группа «Т Плюс» – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах страны, в том числе и в Чувашии.

На старте большого пути

В минувшую пятницу состоялось подписание соглашения о сотрудничестве при внедрении метода «альтернативной котельной» в столице республики и городе-спутнике. Документ в режиме видеосвязи скрепили своими подписями врио Главы ЧР Олег Николаев, генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, главы администраций городов Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.

Как отметил перед церемонией подписания Олег Николаев, соглашение с «Т Плюс» — начало большого пути в деле изменения ситуации теплоснабжения в крупнейших муниципальных образованиях региона: «Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, так и в системе доставки тепла до потребителей, а главное — в надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для жителей городов была прогнозируемая и доступная цена».

Партнерство с «Т Плюс» открывает новые возможности для модернизации теплового хозяйства Чебоксар и Новочебоксарска. Энергокомпания может вложить до 15 млрд рублей в модернизацию системы теплоснабжения Чувашии при переходе на новую модель рынка тепла. Она предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу «альтернативной котельной». Это позволит бизнесу серьезно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.

Для Чебоксар с ее в большей части устаревшими теплотрассами и котельными в плачевном состоянии — настоящее спасение. До 2045 года инвестиции в развитие теплоснабжения столицы Чувашии могут достигнуть 12,6 млрд рублей — в среднем 500 млн рублей в год, что в 5,5 раза превышает текущий объем финансирования. В Новочебоксарске дополнительный объем инвестиций может составить 2,3 млрд рублей.

Есть альтернатива

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер поблагодарил руководство региона и муниципалитетов за достигнутую договоренность. «Альткотельная позволит нам привлечь деньги в теплоснабжение городов Чувашии. Реализацией именно этих механизмов мы занимаемся во многих регионах России. Важно то, что это долгосрочное и перспективное решение, и мы понимаем стратегию наших действий в Чувашии. Соглашение подтверждает наши намерения с точки зрения поддержания и развития теплосетей, обеспечения их безаварийной работы. Конечная цель — это комфорт жителей городов», — подчеркнул он.

Олег Николаев заметил, что большая задача потребует последовательного и целенаправленного движения. При этом он не исключает, что в ходе обсуждения концессионных соглашений возникнут еще вопросы, которые необходимо будет согласовать с экспертами, узнать мнение населения: «Двигаясь по этому пути, мы должны следовать принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Такого же мнения руководство «Т Плюс»: стратегия определена, но предстоит еще обговорить условия концессионных соглашений по каждому из городов. Андрей Александрович высказал пожелание, что эти документы тоже будут подписаны уже в ближайшее время, «чтобы в 21-й год мы вошли в эту конструкцию и понимали, какими темпами будем осуществлять обновление теплосетевого хозяйства городов».

…И вот руководители региона и городов подписывают и скрепляют печатями экземпляры соглашения. В Московском офисе «Т Плюс» тем же занят гендиректор энергокомпании — режим видеосвязи позволяет синхронизировать действия. Все произошло в чисто деловой обстановке.

Опыт стремлению в помощь

Теперь можно уточнить некоторые детали. В Чебоксарах основные инвестиции будут направлены на модернизацию муниципального теплового хозяйства: планируется провести замену 100% квартальных сетей — а это 686 км теплотрасс, обновить все муниципальные котельные, а также реконструировать 32 центральных тепловых пункта, 4 насосные станции, выполнить строительство 3 блочномодульных газовых котельных взамен 4 угольных котельных в Заволжье, автоматизацию 33 котельных МУП «Теплосеть». Также будет реконструировано 60 км магистральных тепловых сетей «Т Плюс».

— В Чебоксарах помимо ТЭЦ еще несколько десятков котельных, — отвечая на вопрос журналистов о выгоде для региона и потребителей, отметил Олег Николаев, — маленькие, изношенные, где-то все еще применяется «старый» вид топлива — каменный уголь. Себестоимость гигакалорий тепла получается высокой. За счет инвестиций можно, с одной стороны, создать современные котельные, которые будут генерировать тепло по более низкой себестоимости, с другой — это будут совершенно иные по экологическим стандартам объекты генерации. Минимизируются потери в сетях. Таким образом, люди получат гарантированное теплоснабжение, при этом цена будет расти не скачкообразно, а понятными темпами, в рамках установленных законодательством пределов.

Сегодня генерация тепла и его доставка разделены. Олег Алексеевич не сомневается, что за счет объединения всего процесса под крылом «Т Плюс» можно наметить понятный для потребителя и не бьющий по карману тариф. Его постоянство на долгую перспективу должно позволить провести реконструкцию сетей и объектов генерации тепла.

«Пришел Николаев и отдал городское имущество в частные руки — таких обвинений не боитесь? Был же печальный опыт с «Коммунальными технологиями», на которые никто не мог повлиять…» И этот вопрос «Советской Чувашии» врио Главы нисколько не смутил.

— Концессионное соглашение не означает передачу активов другому юридическому лицу, предполагает лишь совместные действия по приведению их в соответствующие стандарты, — заверил он. — И главное, сохраняется жесткий контроль над реализацией данного соглашения. Все эти подходы и стандарты закреплены федеральным законодательством — не наши и не «Т Плюс» «хотелки». Есть четкие нормы, регулирующие процесс, и, прорабатывая все вопросы и подходы, мы исходим именно из требований федерального законодательства. Главное — защита интересов городов, их жителей, и мы ни в коем случае не будем терять контроль над этими процессами. С учетом тех моментов, о которых вы сказали, когда, к сожалению, заявленные цели не были достигнуты, внимание ко всем процессам с нашей стороны будет усиленное.

Руководству филиала Марий Эл и Чувашия «Т Плюс» не позавидуешь — ему же придется претворять модернизацию в теплоснабжении Чебоксар и Новочебоксарска. Впрочем, директора филиала Сергея Ушакова предстоящая работа, кажется, нисколько не пугает. Были сети только магистральные, скоро будут еще и квартальные — ничего страшного. Помимо теплоэлектростанций на филиал ляжет ответственность и за работу порядка 50 котельных в Чебоксарах, находящихся сегодня в тепловом активе МУП «Теплосеть». «На ТЭЦ и котельных — аналогичное генерирующее оборудование, опыт работы с ним имеем, работу знаем», — отметил Сергей Анатольевич. И в реализации в целом соглашения, уверен он, будет способствовать именно опыт, наработанный «Т Плюс», — «концессию» энергокомпания успешно внедрила уже во множестве городов регионов своего присутствия.

МНЕНИЯ Алексей ЛАДЫКОВ, глава администрации г. Чебоксары: — В последние 5-6 лет ООО «Коммунальные технологии» ремонтные работы на городских тепловых сетях и оборудовании котельных выполняло в два раза меньшем объеме, чем предусмотрено нормативами. Соответственно сети имеют большой износ — около 70%. Сегодня есть три варианта развития событий: либо финансирование из бюджета, либо резкий рост тарифа, либо государственно-частное партнерство. Считаем, что последний вариант наиболее перспективный. В течение 25 лет ставим условие полного обновления всех теплосетей, всего оборудования, котельных на территории города, в том числе строительство трех котельных в Заволжье. При этом большого роста тарифа быть не должно. Он будет расти в рамках предельных значений, установленных службой по тарифам. Тариф будет единым по городу. Ольга ЧЕПРАСОВА, глава администрации г. Новочебоксарска: — В этом году Новочебоксарску исполняется 60 лет. За все это время городские теплосети практически ни разу не подвергались реконструкции и капитальному ремонту — имеют высокий степень износа. Поэтому в рамках этого соглашения ставим задачу проведения реконструкции и капремонта сетей, обеспечения качественного теплоснабжения города. При этом — сохранить тариф. Или рост его должен быть плавным, незначительным — в рамках инфляции.

Фото cap.ru и пресс-службы: «Т плюс»Олег Николаев и Андрей Вагнер договорились вместе развивать систему теплоснабжения Чувашии.