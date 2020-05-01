Сеанс одновременного приготовления плова состоялся в Чувашии и Узбекистане

Кулинарный мастер-класс в режиме онлайн-видеотрансляции посвятили 100-летию Чувашской автономной области.

На кухнях именитые шеф-повары: от Чувашии — председатель Ассоциации кулинаров Чувашии, судья Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Николай Уездный и студент вуза, призер всероссийских и международных кулинарных чемпионатов Александр Гониашвили, от Узбекистана — известные на родине повара Акбар Умаров и Ахмад Хамдамов. Традиционное на Востоке блюдо кулинарные гуру готовили в преддверии ураза-байрам, поэтому для мастер-класса выбрали праздничный вариант узбекского плова. На столах – щедрые куски баранины, морковь, лук, рис, кишмиш, бараний курдюк, нут, специи. Всего же, сообщили повара из Ташкента, в Узбекистане существует около 12 видов плова, причем в каждом доме его подают по-разному.

Готовили плов, как и положено, в большом казане и по всем узбекским правилам. Разве что маски на лицах поваров выглядели немного необычно. Командовали процессом кулинары из Средней Азии, а их коллеги из Чувашии, поглядывая в монитор, установленный в стенах Чебоксарского кооперативного института, старались в точности повторить все их действия. Плов не терпит спешки и суеты, такое это блюдо, рассуждали шеф-повара из Узбекистана, и одновременно делились секретами вкуса и аромата. Зрителям трансляции на платформе Zoom, к примеру, они поведали, что в «правильном» узбекском плове рис сначала нужно довести до состояния аль-денте, снять с огня и потом еще 15 минут держать под крышкой. А перемешивать можно только верхний слой, чтобы морковь не потеряла свою форму.

Больше двух часов ушло у профессионалов на аппетитное кушанье. «Как будто в Ташкенте побывали. Такой аромат!», — глядя на блюдо с горкой золотистого риса и большими кусками мяса восторгались участники из Чувашии. На следующем мастер-классе, отметил Николай Уездный, повара попробуют приготовить что-нибудь из чувашской кухни.