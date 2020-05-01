ВФЛА отложила чемпионат России по легкой атлетике в Чебоксарах

Чемпионат России по легкой атлетике, проведение которого было запланировано на конец июня в Чебоксарах, решено отложить на неопределенный срок. Причина – пандемия коронавируса.

Впрочем, пострадал не только чемпионат России. Срываются и остальные 13 турниров, которые Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) хотела провести в июне. «Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, на неопределенный срок переносится проведение всех соревнований календаря ВФЛА, запланированных на июнь 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

В этот список также вошел «Мемориал Знаменских», традиционно проводимый в нашей стране с середины прошлого века. Также здесь присутствуют первенства России среди легкоатлетов в возрасте до 18 и до 20 лет, спартакиады, соревнования в отдельных федеральных округах, включая Приволжского в Казани. С новыми датами проведения этих стартов руководство ВФЛА определится позднее.

Осенью прошлого года «СЧ» сообщала о том, что Чебоксары вновь выбраны местом проведения чемпионата России: соревнование должно было пройти с 24 по 27 июня. Наш город стал знаковым для отечественной легкой атлетики. В нынешнем десятилетии чемпионат страны пройдет (с поправкой на ситуацию с COVID-19: должен пройти) в Чебоксарах уже в шестой раз. Также мы принимали соревнование в 2002 и 2009 годах.

Именно здесь поставила точку в своей карьере двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Точка оказалась не просто победной, но и с лучшим в 2016 году результатом сезона в мире — 4,90 м. Здесь же не раз выигрывал «золото» в забеге на 800 метров нынешний главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

В том или ином качестве будем их ждать в нашем городе. И, конечно же, отчаянно болеть за чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову, которая на всероссийских соревнованиях представляет Москву и нашу республику. В прошлом году поддержка трибун стадиона «Олимпийский» помогла ей завоевать «золото». …