В техникумах и колледжах в этом году будет создано 29 мастерских

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В 2020 году на базе техникумов и колледжей республики будут созданы 29 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Появятся они в шести учреждениях профобразования в Канаше, Цивильске, Чебоксарах и Новочебоксарске, сообщают в Минобразования Чувашии. Это стало возможным благодаря участию техникумов и колледжей в конкурсном отборе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Общий объем средств на создание новых мастерских по компетенциям Ворлдскиллс составит порядка 240 млн рублей. Большая часть из них — 207,4 млн рублей — пойдет по линии федеральных грантов.

Опубликовано: 22 мая 2020 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.