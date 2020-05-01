В техникумах и колледжах в этом году будет создано 29 мастерских

В 2020 году на базе техникумов и колледжей республики будут созданы 29 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Появятся они в шести учреждениях профобразования в Канаше, Цивильске, Чебоксарах и Новочебоксарске, сообщают в Минобразования Чувашии. Это стало возможным благодаря участию техникумов и колледжей в конкурсном отборе в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Общий объем средств на создание новых мастерских по компетенциям Ворлдскиллс составит порядка 240 млн рублей. Большая часть из них — 207,4 млн рублей — пойдет по линии федеральных грантов.