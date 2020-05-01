Какие преимущества самозанятым дает специальный налоговый режим

Самозанятых легализуют, а молочным фермам возместят затраты

Организовать свое дело с минимальными издержками и работать в простом необременительном режиме жителям Чувашии поможет введение специального налогового режима для самозанятых, считают в правительстве республики. Проект закона был одобрен вчера на очередном заседании Кабинета министров региона под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Напомним, законопроект «О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» разработан по поручению Олега Николаева и направлен на то, чтобы создать благоприятные условия для труда самозанятых граждан.

По словам заместителя председателя Кабинета министров республики — и.о. министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, эксперимент по установлению такого режима проводится в России с 1 января 2019 года. Сначала в нем принимали участие лишь Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. А с января этого года присоединились еще 19 субъектов страны. Среди них Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская области и другие. В этом списке нашей республики пока нет. Однако с 1 июля 2020 года налоговый режим на профессиональную деятельность могут вводить и другие регионы. Готовится к его внедрению и Чувашия.

Минфином республики детально изучается опыт других регионов, чтобы эффективно проводить информационную работу. «Это особенно актуально в кризисный период, — заметил Михаил Ноздряков. — Людям, оказавшимся без работы или имеющим сложности с доходами, нужно дать возможность легализовать деятельность». По словам министра, субъекты, первыми вступившие в эксперимент, уже обеспечили существенный рост налоговых поступлений в казну.

Олег Николаев призвал депутатский корпус широко обсудить законопроект на стадии принятия и максимально проинформировать жителей Чувашии о том, какие возможности дает им специальный налоговый режим. «Самозанятые приобретают права наравне с другими представителями хозяйственной деятельности при осуществлении госзакупок, при реализации иных госпрограмм, — перечислил руководитель региона. — Видим также из решений Президента страны, что категория самозанятых получила господдержку наравне с хозяйствующими субъектами, пострадавшими в связи с распространением коронавируса».

ЦИФРА От 15 до 22 миллионов россиян, по экспертным оценкам, относятся сегодня к самозанятым, приводит данные РИА-новости.

Быстрого реагирования сейчас требует и поддержка агропромышленного комплекса республики. В связи с чем в Чувашии совершенствуется порядок возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Так, Кабмин одобрил дополнительную поддержку из республиканского бюджета молочным фермам. Плюс к тому, что из федерального бюджета им возмещается 25 процентов затрат, еще 15 процентов будет возмещать бюджет республики. Причем если федеральная помощь касается только больших комплексов от 400 голов, региональная позволит поддержать и малые фермы от 200 голов. «Таким образом при строительстве и модернизации молочных ферм 40% понесенных

затрат будет возмещаться государством», — подытожил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

Расширится и перечень направлений субсидирования расходов сельхозтоваропроизводителей. Это создание и модернизация эмбриональных лабораторий, комбикормовых цехов, молочных ферм, приобретение оборудования для них и так далее. Как рассказал Сергей Артамонов, субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Всего же на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК на 2020 год предусмотрено 100 млн рублей в бюджете республики.

К слову, все эти формы поддержки были инициированы Олегом Николаевым и озвучены в начале марта в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам АПК, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка региона и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашии. Власти региона надеются, что такие меры позволят ускорить темпы наращивания объемов производства молока, а также помогут развитию животноводства в целом.

Также на заседании был принят проект документа о внесении изменений в государственную программу республики «Развитие образования», представленный министром образования и молодежной политики Чувашии Сергеем Яковлевым.

Изменения касаются правил предоставления субсидий из республиканского бюджета районным и городским бюджетам. Кроме того, госпрограмма дополняется правилами выделения субсидий по благоустройству зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований по воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Как сообщают в Минобразования, на данное направление в 2020 году Чувашии выделяется федеральная субсидия в размере 27,7 миллиона рублей, софинансирование из республиканского и местного бюджетов составит примерно по 140 тыс. рублей. Средства будут направлены на капремонт чебоксарской школы № 6.

Одобрено правительством и внесение изменений в порядок оплаты труда работников здравоохранения и сферы социальных услуг. А именно предусмотрено выделение руководителям учреждений этих отраслей материальной помощи в случае особой нуждаемости. Это может быть смерть близкого родственника, сложные ситуации в семье. Максимальный размер матпомощи руководителю не должен превышать его должностного оклада, разъяснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. По ее словам, ранее рядовые сотрудники могли получать такую помощь, а вот право руководителя не было закреплено.

Рассмотрел Кабинет министров республики и другие вопросы.