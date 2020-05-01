В Национальной библиотеке создали сайт «Чувашская Республика: летопись столетия»

Накануне юбилея Чувашской автономии интернет-ресурсы республики пополнились новым сайтом. Называется он «Чувашская Республика: летопись столетия», а создали его сотрудники Национальной библиотеки.

«История становления и развития Чувашии представлена по десятилетиям в разделе «100 великих лет», сообщают авторы виртуального проекта. Информация о знаменитых людях, земляках, чьи имена вошли в историю республики, страны и мира, выделена в отдельный раздел —«100 имен». А подборка «100 книг о Чувашии» знакомит с документами и исследованиями по истории и этнографии, языку и литературе, археологии, искусству. Есть на сайте и официальная подборка «Юбилейные мероприятия, и раздел «Удивительные места Чувашии», рассказывающий об археологических памятниках, природных парках, заповедниках, и список самых читаемых книг на чувашском языке — вошли в него произведения местных писателей и поэтов, отобранные путем голосования на сайте библиотеки.

По словам создателей сайта, виртуальный проект «Чувашская Республика: летопись столетия» — это долгосрочный проект. Он будет постоянно пополняться новыми документами и материалами, тематическими подборками.