За отсутствие маски у покупателя на директора чебоксарского супермаркета составили протокол

В магазин – по новым правилам.
На этой неделе чебоксарцам напоминали – носить маски в магазинах и общественном транспорте теперь обязательно. А следуют ли этому правилу сами продавцы? Мобильные группы проверили, как в торговых точках Чебоксар соблюдают правила по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Под прицелом проверяющих оказались и продуктовые супермаркеты, и салоны связи – все кто обслуживает покупателей.
У дверей торговых учреждений все по правилам: магазины встречают клиентов объявлением: «Вход без масок запрещен». И обработать руки антисептиком до и после покупки можно было во всех проверенных торговых точках. Сотрудники городской администрации вместе с полицейскими напоминали о новых правилах продавцам. Проверка показала, что и сами труженики прилавка, и все, кто пришел за покупками были в масках. Но в одном из супермаркетов продавцы пожаловались – не все горожане серьезно относятся к новым требованиям, в ответ на просьбу надеть маску от кого-то можно услышать и грубый ответ. Однако настоять на соблюдении новых санитарных норм надо – иначе накажут самих тружеников прилавка. В ходе рейда в одном из сетевых магазинов кассир обслужила покупателя, не надевшего маску – и на директора магазина тут же был составлен протокол об административном правонарушении.
Как сообщают в администрации Чебоксар, рейды по соблюдению противоэпидемиологических мер будут продолжены.
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3 Ответы
К выборам это накопится и н забудется.
К выборам это накопится и не забудется.
» правонарушителям в основном было назначено наказание в виде предупреждения»- честь и уважение судье, который принимает подобное решение — есть надежда на здравый смысл в смутное время и произвол отдельных личностей — таких не надо забывать….