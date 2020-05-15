За отсутствие маски у покупателя на директора чебоксарского супермаркета составили протокол

В магазин – по новым правилам.

На этой неделе чебоксарцам напоминали – носить маски в магазинах и общественном транспорте теперь обязательно. А следуют ли этому правилу сами продавцы? Мобильные группы проверили, как в торговых точках Чебоксар соблюдают правила по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Под прицелом проверяющих оказались и продуктовые супермаркеты, и салоны связи – все кто обслуживает покупателей.

У дверей торговых учреждений все по правилам: магазины встречают клиентов объявлением: «Вход без масок запрещен». И обработать руки антисептиком до и после покупки можно было во всех проверенных торговых точках. Сотрудники городской администрации вместе с полицейскими напоминали о новых правилах продавцам. Проверка показала, что и сами труженики прилавка, и все, кто пришел за покупками были в масках. Но в одном из супермаркетов продавцы пожаловались – не все горожане серьезно относятся к новым требованиям, в ответ на просьбу надеть маску от кого-то можно услышать и грубый ответ. Однако настоять на соблюдении новых санитарных норм надо – иначе накажут самих тружеников прилавка. В ходе рейда в одном из сетевых магазинов кассир обслужила покупателя, не надевшего маску – и на директора магазина тут же был составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщают в администрации Чебоксар, рейды по соблюдению противоэпидемиологических мер будут продолжены.

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