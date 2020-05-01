Деньги дошли до медиков, ведущих борьбу с коронавирусом в Чувашии

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Медработники Чувашии, борющиеся с COVID-19, получили стимулирующие выплаты за март и апрель, сообщили сегодня на еженедельном заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев держит процесс выплат медикам на личном контроле, информирует пресс-служба администрации Главы Чувашии. Как отметил и.о. министра финансов республики Михаил Ноздряков, все стимулирующие за март и апрель выплатили вчера вечером в полном объеме. Их получили 4 тысячи 316 медицинских работников, задействованных в помощи больным коронавирусной инфекцией.

 До 20 мая врачи должны получить деньги уже за первую половину мая.

 

Прямая речь

Михаил Ноздряков,

заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии – и.о. министра финансов:

«Запас средств имеется. На выплату стимулирующих из федерального бюджета поступило порядка 210 млн рублей. На сегодняшний день выплачено 45 млн рублей».

Опубликовано: 15 мая 2020 г.


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