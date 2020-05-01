Деньги дошли до медиков, ведущих борьбу с коронавирусом в Чувашии

Медработники Чувашии, борющиеся с COVID-19, получили стимулирующие выплаты за март и апрель, сообщили сегодня на еженедельном заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев держит процесс выплат медикам на личном контроле, информирует пресс-служба администрации Главы Чувашии. Как отметил и.о. министра финансов республики Михаил Ноздряков, все стимулирующие за март и апрель выплатили вчера вечером в полном объеме. Их получили 4 тысячи 316 медицинских работников, задействованных в помощи больным коронавирусной инфекцией.

До 20 мая врачи должны получить деньги уже за первую половину мая.