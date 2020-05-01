В 177 хозяйствах республики завершили сев яровых зерновых культур

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, на 13 мая в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах было посеяно 128,7 тысячи га яровых зерновых, что составляет 66,5% к плану. В Яльчикском районе уже выполнили план сева, в Комсомольском и Шемуршинском районах засеяно более 80% площадей. Темп сева яровых составляет более 12 тысяч га в сутки. На 6,4 тысячи га посеяны масличные культуры. Продолжается работа по посадке картофеля, овощей, однолетних трав. А в хмелепроизводящих хозяйствах идет обрезка главных корневищ, на сегодня работы выполнены на 84 га.
Опубликовано: 14 мая 2020 г.
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