Забытые банки и сто тысяч деревьев

История республики на страницах «СЧ».

60 лет назад — 11 мая 1960 года.

На Волге бушевала непогода, дул сильный ветер, но перевозчик из города Волжска все же нагрузил свою лодку шифером, посадил пассажиров и направился в сторону Козловки. Лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

«Заметил это моторист-рулевой Козловского домостроительного завода Николай Прусаков. Не теряя ни секунды, он поспешил к месту несчастного случая.

Люди, окоченев, начали тонуть. Прусаков поднял всех пострадавших на катер и доставил на берег. Вместе со старшиной-спасателем Козловского спасательного поста Константином Морсковым оказал им помощь. Жизнь пяти граждан спасена.

К. Ятмасов,

начальник спасательной службы республиканского комитета ДОСААФ».

14 мая 1960 года.

Врач здравпункта Шумерлинского мебельного комбината поручает работу медсестер санитаркам. В результате получаются неприятные казусы.

«…забыли банки на… спине больной Литониной. Через час (!), когда банки сняли, оказалось, что на спине ожог третьей степени. Пришлось Литонину на «скорой помощи» из здравпункта везти в больницу. Там она пролежала несколько дней».

55 лет назад — 13 мая 1965 года.

Монтажники восьмого сборочного цеха Чебоксарского электроаппаратного завода выполняют большой заказ металлургических заводов страны.

«Строго по графику ведут сборку крупноблочных щитов управления для Челябинского металлургического завода бригады В. Александрова и Г. Иванова. <…> Если за весь прошлый год цех изготовил 2 тысячи магнитных станций, то только за три месяца текущего года цех выдал заказчикам 1090 таких станций».

На снимке: Н. Совинова и Н. Петрова монтируют крупноблочный щит. Фото А. Быстрова.

50 лет назад — 14 мая 1970 года.

Отдел вневедомственной охраны МВД Чувашской АССР предоставляет гражданам новую услугу: охрану квартир с помощью техники.

«Уезжая в туристическую поездку, в отпуск или в длительную командировку, квартиросъемщик порой находится в затруднительном положении и на протяжении своего отсутствия вынужден постоянно беспокоиться за сохранность своего имущества. В этих и во многих других случаях на помощь может прийти техника охранной сигнализации и служба охраны. <…>

Приборы, применяемые при оборудовании квартир, просты, малогабаритны и при монтаже не нарушают уюта квартиры.

Н. Маков, сотрудник МВД».

40 лет назад — 17 мая 1980 года.

Магазины республики украсит новинка — цветные слайды с изображениями пейзажей и натюрмортов. Они квадратные, со стороной полметра. Эту технологию освоил рекламно-художественный комбинат Чебоксар.

«Здесь освоена и резьба по пенопласту. На большом панно — стилизованные листья, желуди.

Нет, пожалуй, в Чебоксарах такого магазина, столовой, где бы не довелось работать специалистам комбината. Многие заказы выполняются для предприятий торговли и общественного питания Новочебоксарска.

Многоцветные яркие вывески, реклама — это продукция газосветного цеха. Его руководитель В. Пещерков говорит:

— Сейчас мы заняты выполнением весьма ответственного заказа, связанного с оформлением самого крупного в нашем городе торгового центра. Он скоро будет открыт на улице Карла Маркса.

К. Юрьев».

На снимке: художники комбината Ю. Шергин, В. Герасимов, В. Шмыков, Л. Федоров обсуждают эскизы. Фото В. Шемарова.

20 лет назад — 13 мая 2000 года.

Житель деревни Большое Аккозино Мариинско-Посадского района Михаил Назаров когда-то давно решил, что посадит за свою жизнь 100000 деревьев.

«Нынешней весной он вплотную подошел к заветной цели, посадив за короткий срок более 4 тысяч саженцев деревьев и кустарников. При этом Михаил Андрианович ведет не сплошную посадку, создавая огромные ковры рукотворных лесов, а «рисует» на земле памятные даты. Так, преклоняясь перед подвигами отцов и дедов в Великой Отечественной войне, в этом году фанат природы из 400 молоденьких елей аккуратно вывел цифру «55» — в честь 55-летия Победы».

Рубрика «История в фотографиях» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования столетия Чувашской автономии, популяризация знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне, и выходящем при поддержке Мининформполитики республики.