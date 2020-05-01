Под Санкт-Петербургом увековечат имена подводников из Чувашии

Преданные морю

«Администрация Сосновоборского городского округа благодарит Вас за обращение и сообщает, что была проведена проверка архивных данных по составу экипажа подводной лодки М-96, списки которого расположены на плитах мемориального комплекса «Защитникам Отечества». Указанные Вами неточности действительно присутствуют… До конца 2020 года будет проведена замена плит для устранения неточностей, а недостающие фамилии будут занесены на плиты мемориала».

Такой ответ за подписью заместителя главы Сосновоборской администрации Ленинградской области Т. Горшковой получил я на днях на свое обращение. Оно — об увековечении имен Михаила Васильева из Вторых Вурманкасов Цивильского района и уроженца Чуманкасов Моргаушского района Алексея Филиппова. Они покоятся на дне Балтийского моря вместе с экипажем погибшей в сентябре 1944 года подводной лодки М-96.

Из истории подводной лодки М-96 Построена в г. Горький на заводе «Красное Сормово». 12 декабря 1939 года вошла в состав Балтийского флота. Великую Отечественную войну встретила под командованием капитан-лейтенанта А.И. Маринеско, базировалась на Ханко (Гогланд). 1 сентября 1941 года перебазирована в Ленинград. 14 августа 1942 года торпедой потопила финский транспорт «Хелен», шедший в составе конвоя. В марте 1943 года А.И. Маринеско перешел командиром на С-13, новым командиром стал капитан-лейтенант Н.И. Карташов. В 1943 году М-96 совершила два похода. 18 июня 1944 года перешла в Ладожское озеро, совершила поход для поддержки Карельского фронта. 7 сентября 1944 года отправилась на разведку минных заграждений в Нарвском заливе. 8 сентября подорвалась на мине и погибла.

Летом 2015 года под Санкт-Петербургом в городе Сосновый Бор на масштабном воинском мемориале защитников Отечества открылся трогательный памятник. Среди реликтовых сосен в профилях двух субмарин на 90 мраморных плитах нанесены имена 1408 моряков экипажей 39 погибших в Великую Отечественную подводных лодок Балтийского флота.

В числе павших подводников из 73 областей Советского Союза на мемориальных плитах выгравированы и фамилии моряков из Чувашии. Это старшины 2-й статьи Арсентий Никитин — командир отделения комендоров подлодки С-6, погибшей в августе 1941 года, и Михаил Игнатьев — командир отделения штурманских электриков подлодки С-7, в октябре 1942 года утонувшей от финской торпеды.

Две мраморные плиты, на которых фамилии 22 моряков, посвящены погибшему в сентябре 1944 года экипажу подводной лодки М-96. Как свидетельствует составленный 1 февраля 1945 года и хранящийся в Центральном военно-морском архиве в Гатчине (ЦВМА) «Список безвозвратных потерь личного состава Краснознаменного Балтийского флота за 1944 год», на М-96 тогда погибли и два уроженца Чувашии: Михаил Васильев и Алексей Филиппов.

Из архивных учетных карт от 14 февраля 1945?года, составленных на основании донесения № 289с-45. ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич — родился 13 мая 1917 года в д. Вторые Вурманкасы Цивильского района Чувашской АССР. Кандидат в члены ВКП(б). Призван в 1940 году. Старший краснофлотец, старший электрик ПЛ М-96. Погиб на ПЛ в сентябре 1944 года. Место захоронения — тело предано морю. ФИЛИППОВ Алексей Филиппович — родился 8 февраля 1920 года в д. Чуманкасы Советского (ныне Моргаушского. — Авт.) района Чувашской АССР. Беспартийный. Призван в 1940 году. Старший краснофлотец, командир отделения акустиков ПЛ М-96. Погиб на ПЛ в сентябре 1944 года. Место захоронения — тело предано морю.

Однако на мемориальных плитах имена Михаила Васильева и Алексея Филиппова не значатся. Подумалось: может, судьба оберегла их от трагического похода в сентябре 1944-го, возможно, они остались на берегу? Нет, источники, куда пришлось обратиться за документами и информацией, — а это архивы и музеи, Санкт-Петербургские поисковики и интернет-порталы военно-морской тематики, работники Чуманкасинской сельской администрации и земляки подводников — не оставили сомнений: моряки погибли вместе с подлодкой.

Приложив пакет подтверждающих документов, решил обратиться с письменной просьбой в горадминистрацию Соснового Бора перепроверить мои аргументы. И вот — ответ администрации, которая согласилась с моей позицией и обещает до конца года установить новые плиты с исправлением ошибок. Будем верить, что так оно и случится.

Досадные неточности, как сообщила замглавы администрации Соснового Бора Т. Горшкова, возникли из-за ошибок в Книге Памяти моряков-подводников ВМФ, изданной еще в 2007 году. В те годы многие фонды архивов еще не были рассекречены. Не было и портала «Память народа», других информационных ресурсов.

Вот и у нас в Чувашии в республиканской Книге Памяти обнаруживаются неточности. Старший краснофлотец М-96 цивилянин Михаил Васильев в ней значится просто краснофлотцем с неизвестным местом захоронения. Между тем известно, что о павших моряках принято указывать: «Тело предано морю». А старший краснофлотец Алексей Филиппов из-под Моргауш и вовсе не занесен в Книгу Памяти.

Формат газетной статьи не позволяет рассказать о довоенной молодости и всей службе на Балтике наших героев. А вот не поведать вкратце о подлодке М-96, первым командиром которой был легендарный Александр Маринеско, никак нельзя.

Знакомство с архивными документами дает основание предположить, что Михаил Васильев и Алексей Филиппов появились в экипаже М-96 только в 1944 году — их нет в списке участников похода подлодки в августе 1942 года. Не значатся они и в подписанном Александром Маринеско списке членов экипажа М-96, награжденных в 1943 году медалью «За оборону Ленинграда». Между тем, как отмечено в учетных карточках и «Списке безвозвратных потерь…», они оба были удостоены такой награды. Из акта вручения медали от 6 июня 1943 года следует, что Васильев значился не в экипаже М-96, а в списке 5-го дивизиона подлодок. Что еще раз убеждает: по крайней мере до этой даты он не был в команде М-96.

Где, в какой воинской части Алексей Филиппов получил медаль, пока узнать не удалось. По данным санкт-петербургских поисковиков, на пост командира отделения акустиков М-96 он заступил в мае 1944 года после направления предшественника на береговую службу по обеспечению подлодок. Предположительно, Алексей Филиппов после учебы на подводника мог быть направлен на один из кораблей. С началом войны из-за сплошных минных полей и заграждений выход из Финского залива в Балтику стал смертельно опасным. Поэтому часть экипажей кораблей перебросили на защиту Ленинграда на сухопутных рубежах. Со снятием блокады наиболее подготовленных моряков возвращали на корабли. Скорее всего, среди них оказался и Алексей Филиппов, в 1944 году пополнивший экипаж М-96.

…О чем эта история? Все дальше от нас война. И все ближе судьбы защитников Отечества. Ближе и потому, что с открытием архивных фондов открываются все новые и новые страницы истории. Нет сомнений: на обелисках и в Книгах Памяти еще будут появляться все новые и новые до сих пор остававшиеся безвестными имена.

Памятник экипажам погибших подводных лодок в городе Сосновый Бор Ленинградской области.