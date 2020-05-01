Нет повести печальнее на свете…

Я хотел рассказать об этих людях позже, когда узнаю больше об их судьбе, о судьбе их детей и внуков, когда найду их фотографии. Но решил, что не имею права тянуть. Может, они любили друг друга не так, как написано в книгах и показано в фильмах, но эта любовь сделала его солдатом и позвала на защиту Отечества. Но так вышло, что воевал он не так уж долго. Ниже приведены выдержки из писем Михаила Васильевича Лугоского своей супруге Анне Фроловне, проживавшей в селе Иваньково-Ленино Алатырского района. За год и два месяца разлучившей их войны Анна Фроловна получила от мужа более 80 писем.

12.04.1942 г.

Добрый день!

Здравствуй, премного уважаемая, любезная супруга Нюся и детки Вера, Валечка и Женечка! Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего…

Во-первых, сообщаю, что мы до места доехали 8.4.42 г., находимся покамест недалеко от станции Урмары, то есть от станции в 7,8 кил…

Нюся, по прибытии на место на другой же день одели военную форму, а свое белье все взяли не знаю куда. И так же с продуктом дело обстоит, при себе держать не разрешают. Пришлось оставить сумку в деревне у незнакомых людей. Это бы ладно, но шляться тоже не разрешают. По всему видно, воспользуются нашим продуктом люди. Как нас кормят. Горячей пищи хватает, но хлеба не хватает. Да, вместо дают сухарей, хлеба еще с первого дня не получали. Живем в казарме, но очень тесно, вместо коек построены нары двойные… Учение у нас идет усиленное, времени свободного совсем мало, даже письма написать некогда. Это письмо я писал за 3 раза. Но в общем описывать эту жизнь, в которой я нахожусь, не стоит. Жизнь, надо понимать, армейская, тем более военное время, надо все переживать.

Нюся, меня главное теперича очень беспокоит твоя болезнь, тем более ты очень озябла при станции, наверное, это отразилось на тебе. Рвется у меня, Нюся, сердце, и очень скучаю о тебе и детях, правильно в пословице говорится, что вместе тошно, но порознь скучно. Ты сама должна знать, как мы друг друга любили и должны любить. Мне хочется поскорее узнать о твоей жизни с детьми, главное о здоровье. По-видимому, скоро не придется узнать, поскольку есть слухи, что нас 20 апреля перегонят в город Чебоксары.

18.05.1942 г.

…Я хочу, Нюся, признаться, что с 10 числа ежедневно, как свободное время, выбегаю и смотрю тебя. Даже за последнее время очень стал часто видеть во сне. Если только придется и позволит обстановка, а я думаю, поскольку ты чувствуешь себя лучше, то должна все приложить, а приехать, только разве нас угонят в Чебоксары, это хуже тогда будет обстоять. Я бы очень был рад, Нюся, повидаться лично с тобой и удостовериться твоим здоровьем. Нюся, главная просьба — побольше махорки, в случае можно и продать, она очень дорогая…

20.8.1942 г.

…Милый мой ангел, Нюся, если бы ты знала, как я скучаю по тебе и детках, хотя бы на один час повидать вас и свободно с вами посидеть. …Нюся, каждый день 2 раза захожу на почту, но все нету и нету, и после чего начинаю волноваться.

25.9.1942 г. (№ 21)

…Нюся, я сильно скучаю по тебе и детках. …Все это отражается на здоровье и на моей работе, даже командир стал делать мне замечания. Нюся, еще хочу раз вернуться, что такое лезет в голову все, и думается мне, что вот идет Нюся, и мы с ней поговорили… Нюся, какие мысли бывают у меня, даже другой раз забыл голову. Да если бы тебя хоть на короткое время в мою душу, ты бы убедилась точно, как я болею о тебе и сильно скучаю. Теперича хотя бы на несколько минут увидать тебя…

23.10.1942 г.

Телеграмма из Чебоксар:

Алатырь Иваньковский лесопункт Лугасковой Анне письма не пиши выезжаю на фронт Миша.

25.10.1942 г. (№ 28)

…Нюся, во-первых, сообщаю тебе, что я жив и здоров. Нюся, я жил в городе Канаше более суток и нас опять вернули в свою часть 24.10.42 г., где и нахожусь я, т.е. опять на старом месте. Но вернули только до особого распоряжения, сколько это время продлится, не знаю.

Нюся, только на меня маленькое несчастье, и на моего тов., т.е. у обоих на станции Канаш стащили походные сумки. У меня что стащили, описываю. Еще до выезда я продал махорки на 230 руб., так как у меня денег … не было, я тебе писал, на эти деньги я купил 2 буханки хлеба себе в дорогу, притом я не мог знать, куда едем. Посчитал, что махорка мне нужна будет. Еще были …, кружка, ложка, нитки, письменная бумага, полотенца и это все у меня стащили. В общем, остался без ничего. Так было жалко, я представить тебе не могу. Ну ладно, видимо, раз мне такое счастье. Как-либо обойдуся. И прошу, милый мой Нюсик, только не расстраивайся. Только чтобы жив и здоров был, самое главное теперича. Ожидаю особого распоряжения. Нюся, как я соскучал, это шут знает, даже описать не могу.

Нюся, ты, наверное, получила письмо и телеграмму. На тебя, я знаю, это сильно повлияло, милая моя Нюся. Ну что же сделаешь. Я не первый и не последний, а потому прошу, только береги свое здоровье, хотя оно у тебя слабое, но надо воздержаться. Помни, у нас дети. С приветом супруг Миша. Целую много раз с детками.

Мой адрес: …ЧАССР г. Чебоксары, часть № 59…

5.6.1943 г.

…Нюся, во-первых, спешу тебе сообщить, что я жив и здоров. Во-вторых, сообщаю, что я посылаю тебе 6-е письмо только за май и июнь месяц, но от тебя давно не получал…

5.6.43 г. получил от тебя письмо, которое тобой было послано 13.4.43 г. Эх, Нюся, до чего я был рад этому письму, я даже описать тебе не смогу. …Я немного успокоился, а самое главное, что ты не болеешь и все живы-здоровы.

Нюся, сообщаю, что 28 мая 43 г. я тебе выслал денег в сумму одну тысячу и один рубль. Если позволит обстановка, в июне вышлю все… Но сообщаю … (?) о своей жизни, как писал ранее, не изменилась. 1-го мая, Нюся, опять совершали марш-бросок к фронту. Скоро опять вторично придется повстречаться с противником. Обстановка предвидится более сложная. Вот все новости.

…Нюся, пиши ответ — жду с нетерпением. Целую много раз, не отрывая уст, а также деток. С приветом супруг Миша, а деткам папа. Нюся, ты скажи Женечке, что папа был ранен в голову и лицо… тоже был окровавлен. Дядя перевязал папу, и папе стало легче. Целую… Нюся, целую много раз.

7.6.1943 г.

…Нюся, ты пишешь, что материально помогать не надо, но я в этом слушать тебя не буду, а буду каждый м-ц высылать, мне денег, Нюся, не надо, купить на них нечего. К питанию я привык, хватает, а на выпивку тоже не надо — я не потребляю, хотя когда были на фронте и тем более жили в Ковали, не видели теплого помещения, морозы были и у нас в это время, Нюся, водки было сколько хочешь и я не употреблял, а теперича жаркие дни. …Живем, Нюся, сейчас в лесу и с 17.2.43 я уже забыл, как живут в хате, все время в лесах и на воле, я уже привык…

1.08.1943 г.

Добрый день!

…Нюся, во-первых, спешу тебе сообщить, что я жив и здоров, что тебе с детками желаю. Во-вторых, сообщаю, что получил от тебя письмо, было писано тобой 14.07.43 г., и чистосердечно благодарю. Я за последнее время я очень тобой, Нюся, доволен, что получаю письма, что для меня является из лучшего лучшим. Еще только бы, Нюся, … повстречаться на короткое время. Я бы с удовольствием посмотрел на тебя, деток и других людей. Очень, очень я соскучал. Нюся, о новостях тебе сообщаю. Пока все по-старому, как писал в последних письмах… Я тебе сообщил. От фронта пока около 100 км.

Остаться живыми, остальное все забудется.

С приветом супруг Миша.

Целую, Нюся, тебя несчетный раз и деток.

30.09.1943 г.

Приказ Управления кадров

Красной Армии.

30 сентября 1943 г. № 01492/пог.

Поименованный офицерский состав, погибший в боях против немецко-фашистских войск, исключается из списков Красной Армии.

Военкомат Чувашской АССР.

121. Младший лейтенант Луговской Михаил Васильевич — командир взвода

5 возд. дес. гвард. дивизии.

Погиб 26.6.43 г. Рождения 1909 г.р.

Жена Луговская Анна Ф.

Проживает — Алатырский р-н.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Автор благодарит Шумерлинский народный историко-краеведческий музей за предоставленную возможность исследования писем М.В. Луговского