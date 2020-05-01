Чувашские медики получили 10 тысяч защитных костюмов

Вчера в Чувашию поступила партия из 10 тысяч комплектов защитного обмундирования для медиков, сообщают в Минздраве республики. Одежда сшита из нетканых материалов отечественного производства, костюм состоит из хирургического халата, куртки и брюк, также к ним прилагаются шапочка-шлем и высокие бахилы. Долгожданная партия уже распределена по больницам республики.