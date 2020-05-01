В Чувашию поступили семь новых реанимобилей

«Скорые» машины распределены в республику Правительством России. Соответствующее распоряжение 18 апреля подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Реанимобили на базе микроавтобусов «Форд Транзит» оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи и эвакуации пострадавших любой степени тяжести, сообщают в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. В каждом автомобиле имеются аппараты искусственной вентиляции легких, которые используют для насыщения кислородом через респираторную маску.

Сегодня в службе скорой помощи Чувашии 23 реанимобиля на базе «Форд Транзит». Первая партия поступила еще несколько лет назад. За это время водители оценили технику по достоинству.

В скором времени ожидается поставка еще трех реанимобилей на базе «ГАЗ-Некст».