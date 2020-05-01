В Чувашии выдан первый кредит по программе сельской ипотеки под 0,5% годовых

Семья оператора машинного доения СХПК «Коминтерн» Красночетайского района Елены Галич первой в республике получила сертификат по программе льготной сельской ипотеки под 0,5% годовых. Документ селянка получила вчера из рук врио Главы республики Олега Николаева.

Снизить размер процентной ставки по кредиту удалось благодаря республиканской субсидии. Такая дополнительная мера поддержки закреплена на законодательном уровне по инициативе врио Главы Чувашии. С ее помощью селяне смогут активнее улучшать свои жилищные условия.

На средства кредита семья Галич, в которой воспитываются двое детей, приобретет дом с землей в селе Красные Четаи.