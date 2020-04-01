В Чувашии в детских домах соблюдают режим изоляции

Вместе со школами на дистанционное обучение перешли и в республиканских учреждениях для детей, оставшихся без родителей. А с 21 апреля в Порецком детском доме им. И.Н. Ульянова, Чебоксарском и Шумерлинском центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует режим изоляции. Сейчас в них воспитываются 60 детей. Как сообщили в Минобразования Чувашии, под крылом которого находятся учреждения, ребята живут, учатся, играют, не выходя за пределы заведений. А вместе с ними – и их педагоги и воспитатели. Во всех центрах организованы 14-дневные смены с круглосуточным пребыванием сотрудников. Как рассказал министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев, дети и взрослые находятся под постоянным наблюдением медиков, все чувствуют себя хорошо.