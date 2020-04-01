В Чувашии в детских домах соблюдают режим изоляции

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 Вместе со школами на дистанционное обучение перешли  и в республиканских учреждениях для детей, оставшихся без родителей.  А с  21  апреля в Порецком детском доме им. И.Н. Ульянова, Чебоксарском и Шумерлинском центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, действует режим изоляции. Сейчас в них  воспитываются   60 детей. Как сообщили в Минобразования Чувашии, под крылом которого находятся учреждения,  ребята живут, учатся, играют, не выходя за пределы заведений. А вместе с ними – и их педагоги и воспитатели. Во всех центрах организованы 14-дневные смены с круглосуточным пребыванием сотрудников. Как рассказал министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев, дети и взрослые находятся под постоянным наблюдением медиков, все чувствуют себя хорошо.

Опубликовано: 29 апреля 2020 г.


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