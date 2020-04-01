Минфин Чувашии: На меры поддержки в рамках ситуации с коронавирусом будет направлено около 8 млрд рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом на внеочередном заседании Госсовета республики доложил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Он напомнил, что региональным правительством был инициирован целый ряд законопроектов, предусматривающих различные меры поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, крупных арендодателей, промышленных предприятий, людей, потерявших работу и других категорий граждан.

– Разработка нормативных актов проводилась при активном участии непосредственно самих представителей бизнеса. Была проведена не одна прямая линия лично врио Главы Чувашии Олегом Николаевым, руководителями министерств и ведомств, собраны многочисленные обращения. В настоящее время антикризисным планом предусмотрены меры, расходы на которые составляют 6,8 миллиарда рублей. Если сюда прибавить выпадающие доходы – около 1,2 миллиарда рублей, то мы в целом выходим на сумму 8 миллиардов рублей. Эти деньги республиканский бюджет направит на поддержку как бизнесу, так и жителям республики, – отметил Михаил Ноздряков.

Отметим, врио Главы Чувашии заявил о том, что обозначенные региональными властями меры поддержки не являются финальными.

– Новые меры поддержки уже анонсированы Президентом страны, продолжается работа и в регионе. Например, мы приняли решение дополнительно поддержать врачей, которые не вошли в федеральный список получателей дополнительных выплат, также обсуждаем новые меры поддержки и в направлении помощи предпринимательскому сообществу. Работу не останавливаем, – подчеркнул Олег Николаев.
Опубликовано: 29 апреля 2020 г.


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