Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в режиме «прямой линии» ответил на вопросы аграриев

Вице-премьер-министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов провел «прямую линию» с жителями республики из Цивильского района. Этот формат общения инициирован врио Главы Чувашии Олегом Николаевым с целью оперативного доведения актуальной информации до сельчан и живого обмена мнениями, ответов на острые вопросы из первых уст.

Открывая «линию», Сергей Артамонов заострил внимание на том, что аграрии, работая в условиях эпидемии, остаются на передовой и обязаны предпринимать все необходимые меры безопасности. «В случае возникновения заболевания у одного или нескольких сотрудников требуется незамедлительно изолировать и вывести из производственного процесса всю группу работников, заменив выбывшее подразделение резервом трудовых ресурсов», — напомнил министр. Для этого на портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» проводится регистрация работодателей. Кроме регистрации, предприятия при необходимости размещают информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. На сегодня на портале зарегистрировались 160 предприятий АПК Чувашии.

Сергей Артамонов также напомнил, что правительством республики совместно с Международным центром развития регионов ведется работа над проектом Комплексной программы развития Чувашской Республики, в котором выделены главные проблемы развития аграрной отрасли и пути их решения. Далее были даны ответы на вопросы, поступавшие в аккаунты министерства и министра в соцсетях.

Всего поступило порядка 300 вопросов, чаще всего люди интересовались государственной поддержкой начинающих фермеров. Спрашивали также о механизмах реализации принятых врио Главы республики Олегом Николаевым решений по снижению процентной ставки льготной сельской ипотеки, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Следующая программа «АгроЧас» выйдет на «прямую линию» из Канашского района.