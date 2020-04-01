Читаем стихи, слушаем лекции и пишем Всечувашский диктант – но только дома

Ситуация с распространением коронавируса заставляет вносить коррективы и в планы празднования Дня чувашского языка, который ежегодно отмечается 25 апреля. Нынче его празднование пройдет в виде онлайн-мероприятий, благо интернет-технологии это позволяют.

Так Национальная библиотека республики инициировала акцию «Чӑваш чӗлхи илемӗ сӑвӑра» (Чувашский язык красив в стихах). Для участия в ней надо записать видеоролик с чтением стихотворения (или любимого поэта, или собственного сочинения, или выбрать из предложенного библиотекой списка), указать автора и название произведения, при желании – личные данные исполнителя и разместить в личном аккаунте любой социальной сети с хештегом #люблючувашский или отправить на адрес kray@nbchr.ru.

А Чувашский национальный музей к этому дню подготовил виртуальную лекцию «Во имя чувашского языка все будем едины». Прослушать ее можно на сайте музея. В лекции говорится о классике чувашской литературы Михаиле Сеспеле, его пламенной поэзии и любви к родному языку. Создатели утверждают, что лекция будет интересна школьникам и преподавателям, всем, кто любит чувашский язык и поэзию.

Дома нынче пишем и Всечувашский диктант. Как сообщает Минобразования республики, его текст зачитают в эфире «Тăван радио» и «Национальное радио» 24 апреля в 13.00. Написанные работы надо будет выслать на адрес электронной почты: diktant.2020@yandex.ru