Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов ответит на вопросы жителей Чувашии

Каждую неделю по вторникам вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов будет выходить на прямую связь с жителями республики. «Прямая линия» под названием «Сельский час» будет транслироваться с 6:30 до 7:30 утра на youtube-канале Минсельхоза Чувашии и в группе «ВКонтакте» ведомства.

В течение часа жители республики смогут задать интересующие вопросы по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий республики, мерам господдержки аграриев и так далее. Вопросы и предложения можно оставлять заранее в комментариях под трансляцией «Сельского часа» на указанных каналах для подключения.