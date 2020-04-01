Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов ответит на вопросы жителей Чувашии

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Каждую неделю по вторникам вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов будет выходить на прямую связь с жителями республики. «Прямая линия» под названием «Сельский час» будет транслироваться с 6:30 до 7:30 утра на youtube-канале Минсельхоза Чувашии и в группе «ВКонтакте» ведомства.

В течение часа жители республики смогут задать интересующие вопросы по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий республики, мерам господдержки аграриев и так далее. Вопросы и предложения можно оставлять заранее в комментариях под трансляцией «Сельского часа» на указанных каналах для подключения.

Опубликовано: 21 апреля 2020 г.


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