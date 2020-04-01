Центральная часть Чебоксар в 1934 году

Оригинал фото

Почти на всех старых фотографиях Успенская церковь запечатлена или с колокольней, или уже без колокольни. Эта фотография с западного косогора интересна тем, что на ней колокольня Успенской церкви в процессе разрушения.

Шпиль на колокольне и крест на куполе исчезли в январе 1930 года, в июне того же года, к 10-летию автономии в церкви открылся Центральный музей. В ноябре 1933 года работники музея пишут в газету «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия»), что: «музей в Чебоксарах в виду частичной разборки помещения уже три месяца, как закрыт». То есть ломать колокольню, часовню, ограду и ворота начали в августе.

Далее они пишут: «Однако процесс разборки колокольни и боковых перекрытий движется черепашьим шагом». На фотографии боковых перекрытий уже нет, стало быть, год 1934-й. В мае того же 1934 года, не дожидаясь окончательной разборки колокольни, Чувашский Центральный краеведческий музей был вновь открыт для посещения, а колокольня постепенно исчезла в течение года.

В предыдущей публикации мы рассказывали о начале строительства на восточном косогоре складов Заготзерна и радиовещательной станции. Они видны в левом верхнем углу, причем склады уже построены, а радиостанция достраивается. Две ее 102-метровые мачты будут видны на всех фотографиях, сделанных до осени 1960 года, когда их сменит ныне здравствующая 143-метровая радиомачта.

Все остальное на фотографии нам уже более-менее знакомо, но из этого всего, кроме Успенской церкви, до сегодняшних дней дожила только Воскресенская церковь (в правом углу фотографии виден ее купол), она была восстановлена в самом начале 1990-х годов. И колокольня ее тоже восстановлена, чего не скажешь о колокольне Успенской церкви.

ИНТЕРЕСНО

В центре фотографии мы видим довольно широкое водное пространство с перекинутым мостиком. Это речка Чебоксарка. Мало кто из старожилов помнит ее такой полноводной. А ведь была, и все дело в водяных мельницах, количество которых по всей длине этой небольшой речки доходило до семи. И между плотинами мельниц, даже в районе Владимирской горки, плавали лодки. Первая мельница стояла чуть ниже Успенской церкви — там, где сейчас расположена стоянка яхт. Мельница со временем пришла в негодность, но плотина оставалась. Вода в речке была в те времена чистой, и место это в 1934 году официально называлось «Место стирки и полоскания белья на реке Чебоксарке на мостках около запруды Театральная площадь». Театральная площадь и сам театр (в те годы единственный) тоже находились поблизости. Кстати, на фотографии театр виден — левее Успенской церкви стоит дом воеводы (в то время городская баня), а еще левее видна крыша театра со слуховым окном.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

Фото из архива Национального музея