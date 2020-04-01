В Чувашии умер второй пациент с новой коронавирусной инфекцией

В республике зафиксирована вторая смерть пациента с новой коронавирусной инфекцией. Женщина 68 лет с тяжелой сопутствующей патологией госпитализирована в реанимационное отделение Второй городской больницы по линии скорой медицинской помощи.

Медработники оказывали всю необходимую медицинскую помощь по всем заболеваниям, в том числе респираторную поддержку на аппарате ИВЛ, однако пациентка скончалась.

Приносим свои соболезнования родным и близким.

Напоминаем, необходимо строго соблюдать рекомендованный режим изоляции, особенно людям старше 65 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом.