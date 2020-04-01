Власти Чувашии взяли на контроль ситуацию с коронавирусом в цивильском СИЗО

В следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Чувашии введен режим особых условий — у одной из заключенных подтвержден положительный результат анализа на новую коронавирусную инфекцию. Анализ этот был взят в рамках планового лабораторного исследования. Жалоб и симптомов заболевания у заключенной нет.

Как сообщают в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в настоящее время выявлены все контактные лица. Они изолированы, у них взяты анализы, а в самом СИЗО проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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