Власти Чувашии взяли на контроль ситуацию с коронавирусом в цивильском СИЗО

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Чувашии введен режим особых условий — у одной из заключенных подтвержден положительный результат анализа на новую коронавирусную инфекцию. Анализ этот был взят в рамках планового лабораторного исследования. Жалоб и симптомов заболевания у заключенной нет.

Как сообщают в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в настоящее время выявлены все контактные лица. Они изолированы, у них взяты анализы, а в самом СИЗО проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

 

Фото maps.yandex.ru

Опубликовано: 20 апреля 2020 г.


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