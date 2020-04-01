Пенсионер приговорен к обязательным работам за угрозы ножом ребенку

68-летний житель Чебоксар провел «воспитательную» работу с малолетним ребенком, который прыгал на крыше его гаража.

Инцидент произошел в нынешнем январе на территории гаражного комплекса в Чебоксарах. В ходе выяснения отношений у мужчины, похоже, зашкаливали эмоции. Он повалил ребенка на землю и, размахивая кухонным ножом, грозился его убить. Понятно, что мальчишка не на шутку перепугался… В суде владелец гаража признал, что был неправ. Московский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя наказал его за угрозу убийством малолетнему к 120 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.