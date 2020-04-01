Церемонии бракосочетания в Чебоксарах проводятся без приглашенных гостей

Молодожены без свидетелей и без масок

В ЗАГСах — тишина. Ни свадебных кортежей у входов, ни толп нарядных людей во главе с женихом и невестой. Из-за пандемии COVID-19 Минюст России предложил руководителям регионов приостановить заключения и расторжения браков в помещениях ЗАГСов. Правда, в исключительных случаях расписаться можно, но соблюдая жесткие требования.

Городские и районные ЗАГСы Чувашии регистрируют пары, подавшие заявления до объявления карантина и честно выждавшие месяц, а нередко и больше. Те, кто готовился сыграть свадьбу на Красную горку (первая неделя после Пасхи), подавали заявления еще осенью прошлого года.

«Нынче до середины апреля — Великий пост, заявлений было подано немного. И до сих пор у нас почему-то считается, что «в мае жениться — всю жизнь маяться». Так что карантин выпал на время, когда и так бывает немного желающих вступить в брак. Из 108 пар, собиравшихся сыграть свадьбы в апреле, 25 пар расписались, 12 перенесли торжество на другую дату, две-три пары пока не определились с днем», — рассказывает о влиянии коронавируса на новобрачных заместитель начальника отдела ЗАГС администрации города Чебоксары Ольга Костерина.

В чебоксарском ЗАГСе регистрация теперь проходит без марша Мендельсона. В зале только трое: ведущая церемонии и жених с невестой — без гостей, без свидетелей (с конца 1990 годов институт свидетелей стал лишь доброй традицией, на новых «актовых» бланках нет графы для их подписей). Все, что можно и нужно, обрабатывается антисептиком.

Действующие лица без масок, так что ритуальному поцелую новобрачных, в принципе, ничто не мешает. Некоторые невесты просто в праздничных нарядах, некоторые — в дорогих одеяниях. Такие пары планировали пышную, многолюдную свадьбу, но пришлось отказаться и от кортежа, и от кафе. Из всех радостей осталось лишь роскошное свадебное платье…

В Мариинско-Посадском районе в апреле-мае намеревались расписаться 11 пар. «Мы их обзвонили, предложив перенести дату регистрации, но многие не согласились, и теперь будут приходить на регистрацию только вдвоем», — сообщила начальник отдела ЗАГС администрации Лариса Николаева. Одна пара уже расписалась в таких «спартанских» условиях, невеста была не в белом свадебном платье…

«Спрос нисколько не упал. Мне звонят, пишут в соцсетях невесты, нуждающиеся в платьях. Но мы не можем работать, нам запретили в связи с карантином, — хозяйка свадебного салона Гузель растеряна и подавлена. — Не знаю, как выживет мой бизнес. Да, он попал в федеральный список наиболее пострадавших отраслей как «торговля непродовольственными товарами». Вроде бы обещают поддержать выплатой — 12 тысяч в месяц на каждого сотрудника. Деньги придут, видимо, не раньше середины мая. У нас пятеро наемных работников. Себя не считаю, так как нахожусь в декретном отпуске, и пока не ясно, положена ли мне такая помощь. И сколько от нее останется, если заставят работодателя выплатить все социальные взносы, а с работника возьмут подоходный налог? Мне пока на этот вопрос никто не ответил».

МЕЖДУ ТЕМ Молодожены из Архангельской области решили провести церемонию бракосочетания в режиме онлайн. В начале апреля жители города Северодвинска Андрей и Екатерина Буторины провели прямую трансляцию регистрации брака в Инстаграм, чтобы все родственники, приятели и знакомые смогли ее посмотреть. В прямом эфире за происходящим следили десятки человек, в том числе знакомые молодоженов из Москвы, Санкт-Петербурга и разных стран мира. А саму свадьбу, по словам Андрея и Екатерины, они отметили без банкетов, родственников и шумных гуляний — вдвоем, по-домашнему.

Фото 24dating.ru: Женихи и невесты, мечтающие о такой же торжественной церемонии, свадебных нарядах и куче гостей, решили отложить бракосочетание до лучших времен.