Пасхальное богослужение будет транслироваться в прямом эфире

Пасхальное богослужение, которое пройдет в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар, можно будет посмотреть в прямом эфире. Трансляцию из храма проведет съемочная группа Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Напомним, с 14 апреля до особого распоряжения в Чувашии запрещено проведение религиозных церемоний с большим количеством людей. Гражданам (за исключением священнослужителей) временно запрещается посещать места, предназначенные для богослужений и молитвенных собраний. Онлайн-трансляции, сообщают в Мининформполитики республики, помогут жителям Чувашии не пропустить важное событие.

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в эфире Национального телевидения, послушать на Национальном радио, а также на сайте и YouTube-канале НТРК Чувашии.

Начнется трансляция 18 апреля в 23.30.