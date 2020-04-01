Пасхальное богослужение будет транслироваться в прямом эфире

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пасхальное богослужение, которое пройдет в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар, можно будет посмотреть в прямом эфире. Трансляцию из храма проведет съемочная группа Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Напомним, с 14 апреля до особого распоряжения в Чувашии запрещено проведение религиозных церемоний с большим количеством людей. Гражданам (за исключением священнослужителей) временно запрещается посещать места, предназначенные для богослужений и молитвенных собраний. Онлайн-трансляции, сообщают в Мининформполитики республики, помогут жителям Чувашии не пропустить важное событие.

Пасхальное богослужение можно будет посмотреть в эфире Национального телевидения, послушать на Национальном радио, а также на сайте и YouTube-канале НТРК Чувашии.

Начнется трансляция 18 апреля в 23.30.

Опубликовано: 17 апреля 2020 г.


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