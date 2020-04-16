Из обсерватора на базе санатория «Лесная сказка» выписаны 27 человек

Сегодня, 16 апреля, обсерватор на базе санатория «Лесная сказка» покинули 27 человек. Все они находились там под наблюдением врачей, так как до этого контактировали с зараженными COVID-19. По приезде в обсерватор их обследовали, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию. Несмотря на отрицательный результат, людям пришлось выдержать 14-дневный карантин. В это время медики взяли у них второй и третий анализы, они также отрицательные. Сегодня 27 человек отправились домой.

Сейчас в обсерваторе на базе санатория «Лесная сказка» остаются еще 32 человека. Планируется, что они должны разъехаться по домам уже в эту субботу.