Из обсерватора на базе санатория «Лесная сказка» выписаны 27 человек

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Сегодня, 16 апреля, обсерватор на базе санатория «Лесная сказка» покинули 27 человек. Все они находились там под наблюдением врачей, так как до этого контактировали с зараженными COVID-19. По приезде в обсерватор их обследовали, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию. Несмотря на отрицательный результат, людям пришлось выдержать 14-дневный карантин. В это время медики взяли у них второй и третий анализы, они также отрицательные. Сегодня 27 человек отправились домой.

Сейчас в обсерваторе на базе санатория «Лесная сказка» остаются еще 32 человека. Планируется, что они должны разъехаться по домам уже в эту субботу.

Опубликовано: 16 апреля 2020 г.


Читайте также:

В Чувашии возбудитель вируса из Китая не обнаружен
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
В электронную регистратуру можно будет попасть только через портал Госуслуг
Цитата номера
В Федеральном центре эндопротезирования строится реабилитационное отделение
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов

Один Ответ

  1. Хорошая новость как бальзам на душу!

    reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.