Росреестр продлевает «паузу» в регистрации прав

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

С начала года Управление Росреестра по Чувашии приняло 750 решений о приостановлении учетно-регистрационных действий. Чаще всего приостановления выносятся по причине отсутствия какого-либо документа, ошибки, допущенной в межевом или техническом плане, недочетов при заполнении заявления. Срок устранения выявленных нарушений закреплен законодательно и составляет три месяца. Учитывая, что многие организации, в том числе МФЦ, в связи с распространением короновирусной инфекции ограничили прием граждан, и то, что кадастровые инженеры ушли на «самоизоляцию», часть заявителей обеспокоена, что не успеет устранить выявленные недостатки в отведенный срок.

Управление спешит успокоить граждан — было принято решение о продлении срока приостановления учетно-регистрационных действий вплоть до отмены ограничительных мер. Поэтому не следует бояться отказов в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет либо в регистрации прав по причине неустранения причин, которые были выявлены раньше. Заявители, которым ранее были выданы уведомления о приостановлении учетно-регистрационных действий, будут извещены о продлении срока.

Опубликовано: 15 апреля 2020 г.


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Один Ответ

  1. А для чего они тогда на работу ходят?
    И за такой простой они ещё зарплату в полном объёме получаю?!

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