Росреестр продлевает «паузу» в регистрации прав

С начала года Управление Росреестра по Чувашии приняло 750 решений о приостановлении учетно-регистрационных действий. Чаще всего приостановления выносятся по причине отсутствия какого-либо документа, ошибки, допущенной в межевом или техническом плане, недочетов при заполнении заявления. Срок устранения выявленных нарушений закреплен законодательно и составляет три месяца. Учитывая, что многие организации, в том числе МФЦ, в связи с распространением короновирусной инфекции ограничили прием граждан, и то, что кадастровые инженеры ушли на «самоизоляцию», часть заявителей обеспокоена, что не успеет устранить выявленные недостатки в отведенный срок.

Управление спешит успокоить граждан — было принято решение о продлении срока приостановления учетно-регистрационных действий вплоть до отмены ограничительных мер. Поэтому не следует бояться отказов в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет либо в регистрации прав по причине неустранения причин, которые были выявлены раньше. Заявители, которым ранее были выданы уведомления о приостановлении учетно-регистрационных действий, будут извещены о продлении срока.