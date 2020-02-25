В закон о техосмотре автотранспорта внесены серьезные поправки

На еженедельном совещании в правительстве республики рассмотрен вопрос о поправках в федеральный закон о техническом осмотре транспортных средств, предусматривающих ряд изменений в его порядок.

По докладу и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, изменена периодичность осмотра. Легковые машины «возрастом» от 4 до 10 лет будут осматриваться раз в два года, те, что старше 10 лет — ежегодно. А новые, до 4 лет, совсем освобождаются от осмотра. Такси старше 5 лет будут осматриваться раз в полгода. Есть изменения и для грузовиков. Более новые машины нужно везти на ТО раз в год. Также ежегодно будут осматриваться автобусы и другие виды транспорта для перевозки пассажиров. Раз в полгода процедуру техосмотра должен проходить спецтранспорт. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2021 года вместо ранее намеченного 8 июня нынешнего.

Для каждого пункта техосмотра вводится пропускная способность, он сможет обслуживать строго определенное количество автомобилей ежедневно и это значение будет занесено в ЕАИСТО. Новыми правилами также предусматривается создание единого реестра станций технического обслуживания, в котором будут указаны станции технического обслуживания, допущенные к проведению техосмотров и выдаче диагностических карт.

Как отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев, изменения направлены, прежде всего, на повышение безопасности дорожного движения. «Следует ускорить внедрение информационных технологий, а участники процесса должны быть заинтересованы в обеспечении безопасности граждан. Если они не заинтересованы в этой работе, вопросы возникают к ним, поскольку были факты ДТП, когда пункты техосмотра участвовали в выдаче несоответствующих документов», – сказал Олег Николаев.

Он дал поручение повысить эффективность деятельности Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашии. Каждое ДТП со смертельным исходом должно рассматриваться детально, в том числе и вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим, — отметил руководитель региона. Нужна эффективная информационно-разъяснительная работа.

Олег Николаев одобрил инициативы Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике, касающиеся регламентов проведения техосмотра, комиссионных проверок операторов, совершенствования работы пунктов техосмотра.

Фото Валерия Козлова