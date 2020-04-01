Глава с. Красноармейское оштрафован за гибель человека при падении дерева

На 50 тысяч рублей оштрафован глава Красноармейского сельского поселения одноименного района, по вине которого погиб человек.

По версии следствия, в апреле прошлого года глава поселения поручил трем гражданам, направленным центром занятости населения для замещения временных рабочих мест, выполнить распиловку, сбор и складирование частей дерева. Эта работа не была обусловлена договорами и специальностью указанных граждан, кроме того, они не были обучены требованиям охраны труда. В результате в ходе выполнения порученных работ неустойчиво лежащий на склоне и нормально не закрепленный ствол спиленного дерева покатился и придавил одного из сельчан. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Поскольку обвиняемый ранее не судим, свою вину в полном объеме признал, загладил перед родственниками погибшего причиненный моральный вред, уголовное дело постановлением суда по его ходатайству прекращено с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 50 тысяч рублей.