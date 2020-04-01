Предпринимателям снизят региональные налоги и пересмотрят доходность по видам деятельности

Государство подставит плечо

Врио Главы Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии обсудил с предпринимателями республики вопросы, касающиеся их деятельности в период пандемии.

«Очевидно, что бизнес в текущей ситуации страдает. Прежде всего в силу того, что где-то снижаются доходы, а где-то совершенно прекращена деятельность. Есть вопросы оплаты текущих расходов — это и аренда, и заработная плата, и иные статьи расходов, которые являются обязательными для ведения бизнеса», — отметил Олег Николаев. Он рассказал предпринимателям о решениях, которые власти принимают для помощи малому и среднему бизнесу. Это, в частности, продление сроков уплаты налогов и других платежей, мораторий на возбуждение дел о банкротстве и на налоговые проверки субъектов МСП, кредитные и арендные каникулы, снижение требований к обеспечению госконтрактов и ряд других. Правительство республики прорабатывает и другие возможные послабления для бизнеса, в том числе совместно с ресурсоснабжающими и кредитными организациями.

«На днях мною будет подписан указ, в соответствии с которым будет дано поручение правительству разработать и внести в законы нормы о снижении региональных налогов для малого и среднего предпринимательства», — заявил врио Главы Чувашии. Он уточнил, что это решение, прежде всего, коснется ставок по упрощенной системе налогообложения, а также налога на имущество. «По патенту мы ставку менять не можем, так как она установлена федеральным законом, но мы работаем по поводу того, чтобы пересмотреть доходность по видам деятельности. Тем самым налоговая нагрузка для предпринимателя должна будет упасть», — добавил Олег Николаев. Параллельно, по его словам, ведется работа с муниципальными образованиями, которым будет рекомендовано пересмотреть единый налог на вмененный доход и земельный налог, чтобы дать предпринимателям возможность переждать эти трудные времена.

Все вопросы, прозвучавшие в ходе прямой линии, просто не поместятся на газетной полосе. Но вот некоторые из них:

Работодатель требует от работников написать задним числом заявление на отпуск без сохранения зарплаты. Насколько это законно?

«Категорически незаконно, — резко отреагировал Олег Николаев. — Государство будет поддерживать бизнес, который обеспечивает занятость людей, сохраняя зарплату. Если бизнес ущемляет права работников, то автоматически мы будем поддерживать этих работников, а не бизнес. Если такие факты будут зафиксированы, то такого рода бизнесмены не смогут рассчитывать на поддержку государства».

Торговый центр закрыли, а за аренду помещений уже уплачено вперед, можно ли претендовать на перерасчет?

«Это, конечно, взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов. Но мы будем давать соответствующие рекомендации, чтобы такие перерасчеты производить. Речь о крупных торговых центрах, где работает много «малых» предпринимателей, здесь можно решить вопрос со снижением арендной платы».

Банк не дает отсрочку по кредитным платежам, требует справку о заболевании коронавирусом. То есть рассматривает отсрочку только для больных, неужели это правильно?

На взгляд руководителя региона, в этой ситуации первичен не сам факт заболевания коронавирусом, а насколько человек пострадал от ситуации с возникшей эпидемией. Министр финансов республики работает с банками по этой части. Стоит задача поддерживать не только заболевших, но и пострадавших.

«Любые трудные времена когда-то начинаются и когда-то заканчиваются. Их комфортное прохождение зависит от того, насколько мы консолидируемся в этот момент, — сказал Олег Николаев в завершение беседы. — Вместе любое сложное дело делается намного проще, задачи даются легче. Когда закончатся эти тяжелые времена, мы должны будем двигаться вперед: где-то нагонять, где-то перегонять. Мои указы направлены ровно на это: обеспечить максимальную безопасность наших граждан и их здоровье, но при этом иметь возможность экономического рывка, как только нам это позволит ситуация».