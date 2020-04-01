12 апреля — День космонавтики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля – праздник национальной гордости и триумфа отечественной науки. Творческий, упорный, самоотверженный труд ученых, конструкторов, инженеров, испытателей, летчиков поставил нашу страну в первопроходцы освоения космоса.

Космическая отрасль, на которую работают многие смежные сферы экономики, сотни научно-исследовательских учреждений и предприятий по всей стране, среди которых и организации Чувашской республики, является важным направлением технологического прорыва России.

Благодаря достижениям космонавтики в повседневную жизнь внедряются технологии будущего.

На нашей земле родился и вырос третий космонавт страны Андриян Николаев. Республика воспитала и других именитых космонавтов — Николая Бударина и Мусу Манарова. Их успехи, плодотворная деятельность во благо Родины и сегодня вдохновляют молодежь на саморазвитие, служат примером неограниченных возможностей.

Искренне благодарен всем, кто продолжает создавать основу для развития аэрокосмической отрасли, воплощения в жизнь научно-технического потенциала Чувашии.

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов на пути к новым знаниям, открытиям и изобретениям!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев

Опубликовано: 12 апреля 2020 г.


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