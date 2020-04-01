Самый молодой город республики в годы войны

Мы продолжаем рассказывать о жизни районов и городов республики в годы Великой Отечественной войны. О трудовых подвигах чебоксарцев сегодня, например, говорят в связи с возможностью присвоения столице Чувашии звания «Город трудовой доблести». Но жизнь кипела и в других населенных пунктах. В начальный период войны Чувашия, как и вся страна, переходила с мирной жизни на новый, непривычный для себя уклад. Повсеместно промышленные предприятия переводились на выпуск военной продукции. Коснулось это и Козловского района. Местный деревообделочный комбинат принял эвакуированный из Рязани «номерной» завод.

Благодаря слаженной работе небольшой группы приехавших инженеров и техников был перестроен технологический процесс, налажено оборудование и проведено обучение кадров из числа местных жителей, и уже в ноябре «завод № 494» (так он стал фигурировать в документах того времени) Наркомата авиационной промышленности выдал первую свою продукцию. Сначала выпускались десантные планеры, а с ноября 1942 г. — санитарные самолеты ПО-2С. С апреля 1943 г. ежедневно с конвейера сходило по два новеньких самолета. Всего же за 1943–1944 гг. было выпущено около 1000 «крылатых машин». Завод, надо отметить, был единственным в стране, кто осуществлял их серийный выпуск.

Первоначально поселок Козловка и район не фигурировали в числе мест приема эвакуируемого с прифронтовой полосы населения. Беженцев должны были распределить по более крупным населенным пунктам (Алатырь, Чебоксары, Цивильск, Шумерля). Постановлением Особого заседания СНК Чувашской АССР от 27 июня 1941 г. «О размещении и устройстве на работу эвакуированного населения с прифронтовой полосы» председателям исполкомов 9 районов республики, в том числе Козловского, было только предложено в пятидневный срок разработать план приема, размещения и устройства на работу эвакуированного населения.

Как показало дальнейшее развитие событий, предусмотрительность оказалась нелишней. Уже в июле 1941 г. Чувашия приняла новые эшелоны с эвакуированными, один из которых прибыл на станцию Тюрлема. Отсюда беженцев расквартировывали по населенным пунктам района. К апрелю 1942 г. район принял уже более 3000 эвакуированных, 615 из которых — рабочие, служащие и члены их семей, прибывшие вместе с эвакуированным заводом.

Отдельной страничкой истории Козловского района является размещение здесь специализированного эвакогоспиталя. К организации эвакогоспиталей в Чувашской АССР приступили уже в начале июля 1941 г. История некоторых из них оказалась кратковременной — через несколько месяцев самостоятельного существования они вливались в состав других аналогичных медицинских учреждений. Часть эвакогоспиталей прекратила свое функционирование после 1943 г., когда по мере наступления советских войск линия фронта стала удаляться от Чувашии.

Последним в июне 1946 г. был закрыт госпиталь №3064. Размещался он в селе Беловолжском Козловского района. Постановлением Особого заседания СНК Чувашской АССР от 13 июля 1941 г. под эвакогоспиталь было определено здание местной больницы на 155 коек (после развертывания нового учреждения их число возросло до 350). У этого эвакогоспиталя — особая судьба. Он не просто работал «до последнего», он еще и был единственным в Чувашии, где содержались военнопленные.

С марта 1943 г. сюда стали прибывать больные и раненые солдаты вермахта и стран-союзниц Третьего рейха. По данным краеведа Г.Н. Ксенофонтова, только за период с 10 марта по 3 апреля 1943 года в эвакогоспиталь поступило 811 больных военнопленных, которые по национальному составу выглядели так: немцы 229 человек, итальянцы — 104, румыны — 354, финны — 2, венгры — 68, евреи — 10, русские — 3, чехословаки — 5, поляки — 8, югославы — 13, белорусы — 1, французы — 1, австрийцы — 7, датчане — 1, голландцы — 2, эстонцы — 2, латыши — 1. Всего же через госпиталь прошло 3278 больных военнопленных, из которых выписано после выздоровления 2586 человек, скончались и покоятся в козловской земле 692 человека.

Нельзя не сказать и о том, что в Козловке был один из трех лагерей для военнопленных, созданных на территории Чувашии (еще по одному — в Чебоксарах и Алатыре). Как показывает исследование Н.Б. Малясовой, одной из главных причин создания лагерей в нашем регионе стал дефицит рабочих рук. Так, лагерь в Козловке был образован для обеспечения строительства дороги Горький — Чебоксары — Казань. В августе 1942 г. сюда поступили первые военнопленные, а всего через лагерь прошло более 1200 человек. Весной 1943 г. лагерь был закрыт.

Федор Козлов

Фото niign.ru:

Козловский деревообделочный комбинат. Общий вид. 1936 г.