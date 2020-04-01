Выплаты пенсионерам продлят автоматически и без справок

Чтобы они не выходили из дома и не посещали госучреждения

Пенсионный фонд России приступил к беззаявительному продлению выплат, право на которые необходимо периодически подтверждать документально, сообщает республиканское отделение ПФР. Это касается, прежде всего, пенсий по доверенности, по потере кормильца и ежемесячных выплат из материнского капитала.

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт учебы. Статус обучающегося будет подразумеваться по умолчанию вплоть до 1 июля текущего года. Кроме того, уточнили в пресс-службе ведомства, территориальные органы ПФР примут решение о продлении выплаты пенсии учащимся, учитывая данные, поступающие из учебных заведений, и имеющиеся сведения о трудовой деятельности. При этом необходимо помнить, что получатель пенсии обязан сообщать обо всех обстоятельствах, влекущих прекращение ее выплаты. Сообщить в Пенсионный фонд об утрате права можно любым удобным способом.

Также до 1 июля будет продлена и выплата пенсии по доверенности. По закону такой получатель обязан раз в год лично явиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и подтвердить факт регистрации по месту жительства. Теперь же этот визит исключен. А выплата пенсии до июля продолжится без задержек, даже по истечении выплатного периода по документам. Подтвердить же регистрацию пенсионер сможет после названной даты.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Выплата им будет продлена автоматически, без подачи заявления и документов.

«О желании продлить выплату на следующий год сотрудники ПФР у владельцев сертификата будут спрашивать по телефону, — поясняют в отделении. — Такой порядок для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года».