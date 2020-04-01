Аграрии Чувашии получат больше льготных кредитов

Хорошей новостью назвал врио Главы республики Олег Николаев сообщение на правительственной планерке вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова об увеличении лимита льготного кредитования на полевые работы в Чувашии. Это стало результатом недавней встречи врио Главы с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Положение сейчас сложное, но «экономика никуда не делась, дальнейшее развитие страны лежит через нее», подчеркнул Олег Николаев. Из-за раннего схода снега и последовавшего затем тепла сроки начала полевых работ нынче стали рекордными за последние годы, сказал Сергей Артамонов. На 6 апреля подкормлено больше половины озимых зерновых культур, или 52,3 тыс. га, что составляет 56,1% площади сева. В 17 муниципальных районах идет подкормка многолетних трав.

Аграрии полностью обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых. Доля кондиционных семян составляет 93% от общего количества проверенных. Первыми на сев вышли в Порецком районе. (В 2019 году к севу приступили 14 апреля). В Батыревском районе посеяно 10 га лука-севка, в Вурнарском и Ибресинском – 33 га беспокровных многолетних трав.

На полевые работы требуется 2 млрд. рублей. В 2020 году на поддержку АПК Чувашии предусмотрено 3,3 млрд. рублей. С начала года аграриям перечислено 352,6 млн. рублей.

Складывающаяся эпидемиологическая ситуация не является сдерживающим фактором при проведении работ, заявил Сергей Артамонов. Поставщики семян, удобрений, ГСМ, техники работают в штатном режиме с соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Врио Главы Олег Николаев заострил внимание на обеспеченности механизаторов и других участников посевной необходимыми защитными материалами.