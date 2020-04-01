Последняя атака красноармейца Романова

Уроженец деревни Тябукасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Иван Васильевич Романов долгие 77 лет считался пропавшим без вести в боях за Родину. Напрасно ждала своего старшего сына Татьяна Фоминична Романова, кроме казенной бумаги с жестокими словами «пропал без вести», ничего не дождалась. Не помог и розыск военкомата республики в июне 1946 года, направленный в управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава.

Без вести пропавшим гвардии красноармеец Иван Романов увековечен и в Книге Памяти Чувашской Республики. Но благодаря исследованиям поискового объединения «Алые маки» удалось доказать, что он не пропал без вести, а геройски погиб в бою за хутор Круглик Ростовской области.

19-летнего Ивана Романова Сундырский райвоенкомат призвал в Красную Армию в марте 1942 года. Служить он попал в 33-ю гвардейскую стрелковую дивизию Южного фронта. Только с ноября 1942 до конца февраля 1943 года дивизия прошла с боями более 400 км, освободила десятки населенных пунктов, отбила 24 танковые атаки и контратаки с общим количеством 627 танков, разгромила 7-ю авиаполевую дивизию, часть 336-й пехотной дивизии, части 7, 11, 17-й танковых дивизий и другие воинские подразделения врага…

В ящике № 27 шкафа № 15н картотеки награждений в Центральном архиве Министерства обороны РФ хранится пожелтевший от времени приказ № 06/н от 6 марта 1943 года по 88-му гвардейскому стрелковому полку 33-й гвардейской дивизии Южного фронта на 17 листах. В приказе — 56 фамилий награжденных только за один бой у хутора Круглик и высоты 105,7.

Читаем слова приказа: «От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю: медалью «За отвагу» гв. кр-ца Романова Ивана Васильевича за то, что он в бою за хут. Круглик в тылу противника умело отражал нападение противника, вывел с поля боя раненого командира роты. После чего, снова идя в атаку, был убит. Рождения 1923 г., чл. ВЛКСМ, обр. 10 кл., чуваш. В РККА с 1942 г. Призван Чундырским РВК…»

Именно искажение одной буквы в наименовании райвоенкомата и стало причиной того, что весть о подвиге красноармейца Романова дошла до его малой родины с такой огромной задержкой.

Что же произошло около этого хутора Круглик Ростовской области?

18 февраля 1943 года измотанный боями и переходами от Волги до Дона и реки Миус 88-й гвардейский полк гвардии подполковника Дмитрия Казака вместо обещанного отдыха в Матвеевом Кургане получил срочный приказ перейти под покровом ночи реку Миус и в районе высоты 105,7 соединиться с 4-м гвардейским механизированным корпусом, который вклинился на 30 км в боевые порядки противника и вел ожесточенный бой в окружении в районе села Анастасиевка.

По пути батальоны 88-го полка, застав врасплох противника, заняли хутор Круглик, сразу же была организована круговая оборона. Это оказалось очень вовремя — над позициями смельчаков нависло 15 пикирующих бомбардировщиков врага, затем противник бросил на гвардейцев с десяток танков, в атаку пошла вражеская пехота. Полк и на помощь мехкорпусу пробиться не смог, и от остальной части дивизии оторвался. Пришлось вести бой в полном окружении. Лишь на соседнем хуторе Зевин 91-й гвардейский полк так же отчаянно сражался с врагом. Более 20 раз гвардейцы полков отбивали атаки вражеских танков и пехоты, отбрасывали противника от своих позиций, часто дело доходило до рукопашной. В этих непрерывных боях вышли из строя все орудия, заканчивался боезапас, полки лишились связи с дивизией. На рассвете 20 февраля оставшиеся в живых гвардейцы из 88-го и 91-го полков прорвали кольцо вражеского окружения у высоты 105,7 и соединились с основными частями Красной Армии.

Ни у одного из награжденных не указана точная дата совершения подвига, настолько все смешалось за эти три дня боев в окружении. Не знаем мы и дату гибели нашего земляка Ивана Романова. Вероятно, это было 19 февраля 1943 года, когда гвардейцы не только отбивали атаки противника, но и сами поднимались в контратаки. В одной из них и погиб гвардии красноармеец Иван Романов.

…В деревне Тябукасы живет младший брат Ивана — Валерий Васильевич. Ему было 13, когда брат ушел на фронт. В 90-летнем возрасте не все вспоминается сразу, но Валерий Васильевич хорошо знает, что Иван пропал без вести в 1943 году. Надеемся, что весточка о героической судьбе брата разбудит его память и мы узнаем новое о довоенной жизни Ивана Романова. Возможно, в семейном фотоальбоме найдется и довоенная фотография гвардии красноармейца Романова — одного из 25613 уроженцев Чувашии, чьи подвиги оценены высшей боевой медалью «За отвагу».

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото topwar.ru: Одним из самых трудных действий на войне было подняться в атаку.

Публикуется в рамках проекта «75 лет Победы», выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии