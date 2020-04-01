Четыре месяца строгого режима — за заведомо ложные показания

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Верховный суд республики по требованию прокуратуры ужесточил наказание 57-летнему жителю Козловки за заведомо ложные показания, которые он дал в районном суде.

В феврале прошлого года фигурант, отбывающий наказание в колонии, в ходе следствия дал показания как свидетель по уголовному делу, уличая сотрудника исправительного учреждения в незаконном применении насилия. Затем в ходе судебного заседания он говорил иное. За что в январе нынешнего года был осужден к штрафу в 150 тысяч рублей. Районная прокуратура не согласилась с таким наказанием, посчитав его чрезмерно мягким и без учета рецидива в действиях фигуранта, и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики изменила приговор, назначив осужденному наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Опубликовано: 2 апреля 2020 г.


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