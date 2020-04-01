Благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства» продолжается

В Чувашии продолжается благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства», стартовавший 5 марта. Вурнарцы внесли в копилку марафона уже свыше полсотни тысяч рублей.

К слову, Вурнарский район является одним из самых активных участников марафона. За последние три года местные жители собрали более миллиона рублей, все деньги были направлены на нужды детей района.

По словам организаторов благотворительной акции, средства марафона, как правило, распределяются по нескольким направлениям: развитие детской инфраструктуры, поддержка малоимущих семей и юных талантов, единовременная помощь при поездке детей на лечение в другие регионы и так далее. Конкретно в Вурнарском районе деньги направлялись в школы на организацию горячего питания детей из многодетных малообеспеченных семей.

В 2018 году благодаря пожертвованиям для детских садов были закуплены развивающие игры и игрушки, а для Дома детского творчества — робототехника. В прошлом году на «марафонские» взносы приобрели школьные наборы первоклассников для 61 ребенка из малообеспеченных семей. Остальные средства направлены на укрепление материально-технической базы школ, сообщают в администрации района, которая, между прочим, наряду с местными предприятиями ежегодно вносит свою лепту в копилку марафона.