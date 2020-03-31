Спортсмены рассказали журналисту «СЧ», чем они занимаются на карантине

«Появилось больше времени для книг, фильмов и гитары»

Вспышка коронавируса нанесла едва ли не нокаутирующий удар по всему мировому спорту. Отменено и перенесено множество крупнейших международных и национальных соревнований. Клубы понесли многомиллионные потери, болельщики остались без любимого зрелища.

В общем, вирус Covid-19 парализовал спортивный мир. Хотел написать «спортивное движение», но передумал. Ибо движение-то у многих профессиональных спортсменов и любителей сохранилось даже в домашних условиях. В чем автор этих строк убедился, поговорив с чувашскими атлетами, прославившими страну и республику на международной арене, и узнав, чем они живут в режиме самоизоляции и как вообще воспринимают сложившуюся ситуацию.

ЛАНА ПРУСАКОВА, обладательница «золота» Универсиады в фристайле, шестикратная чемпионка России в фристайле, участница Олимпийских игр, студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— Тренируюсь дома: выполняю различные упражнения с утяжелителями или резинками. В общем, занимаюсь общей физической подготовкой для поддержания формы. Безусловно, пришлось скорректировать график (подготовки к соревнованиям. — Прим. ред.). Из Сочи мы вернулись на две недели раньше запланированного. Отменили несколько спортивных мероприятий, да еще и все горнолыжные курорты и трассы закрыли. Под вопросом стоят и следующие поездки.

Благодаря дистанционному обучению появилось время на генеральную уборку, наконец, могу уделить внимание игре на гитаре. Из дома выхожу только за продуктами до ближайшего магазина и обязательно в маске. Стараюсь применять все положенные меры предосторожности, поэтому поводов для тревоги (в связи со вспышкой коронавируса. — Прим. ред.) не вижу.

Остается надеяться на понимание и осознанность окружающих.

АНГЕЛИНА ГОРДЕЕВА, чемпионка мира по всестилевому карате, многократная победительница юношеских мировых первенств, студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

— После того как наш вуз перешел на дистанционное обучение, стараюсь не выходить из дома без веской причины. С утра проходят дистанционные пары, выполняю задания. Особого дискомфорта от режима самоизоляции не испытываю. Есть даже плюс — экономится время на дороге, так как ехать никуда не надо. Наконец, появилось время для прочтения книг и просмотра фильмов, которые давно откладывала. Много времени провожу с семьей, этого не хватало.

Вторую половину дня посвящаю тренировкам. До прошлой недели они проходили в обычном режиме. После рекомендаций Министерства спорта от привычного формата занятий пришлось отказаться. Сейчас продолжаем работать в домашних условиях. Привычная разминка, упражнения на разные группы мышц, растяжка, отработка приемов, отчет тренеру. Радует, что карате — это не тот вид спорта, в котором нужно много пространства.

Из-за коронавируса полностью изменили график соревнований на первое полугодие 2020 года. Отменили региональные турниры, перенесли чемпионат России на неопределенный срок. Теперь надеемся, что из-за пандемии не перенесут девятые Международные игры боевых искусств, которые планировали провести в Чебоксарах в августе этого года.

В сложившейся ситуации сложно оставаться спокойной. Беспокоюсь за близких, очень прошу соблюдать рекомендации. Удивляют люди, которые безответственно относятся к режиму самоизоляции и не соблюдают его. Думаю, что в том числе из-за такого поведения и растет количество заболевших.

А как в России?

Чемпионка мира в прыжках с шестом АНЖЕЛИКА СИДОРОВА на всероссийских соревнованиях представляет Чувашию, хотя и тренируется в Москве. На своей странице в Инстаграме она задается волнующим вопросом:

— Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас все-таки только начало. Как справляться с тренировками дома более-менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определенный план уже есть.

Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью? Расскажите! А то все тренировки и тренировки вокруг.

Чемпион России по футболу в составе петербургского «Зенита» АРТЕМ ДЗЮБА, имеющий чувашские корни, также ведет активную жизнь в домашнем пространстве. На своей странице в Инстаграме он регулярно выкладывает ролики про то, как участвует в занимательных играх: футбол, хоккей, баскетбол. Компанию ему увлеченно составляют его же дети. Кроме того, Артем не забывает практиковать виртуальный футбол.

Ранее Дзюба раскритиковал некоторых людей за безответственное отношение в условиях карантина.

— Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю — карантин продолжится. У нас так всегда — пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе, пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится.

Владимир Нардин, корреспондент информагентства «Интерфакс» — специально для «СЧ».