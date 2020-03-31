ЗАГСы просят женихов и невест перенести свадьбы

В ЗАГСах республики в эти дни обзванивают женихов и невест, назначивших свадьбу на начало апреля и предлагают перенести дату бракосочетания на более поздние сроки.

Делается это в соответствии с рекомендациями Минюста России, сообщили корреспонденту «СЧ» в Госслужбе Чувашской Республики по делам юстиции. Но если будущие молодожены твердо стоят на своем, церемонию проведут в минимальном составе — только жених и невеста. «Регистрация брака — это государственная услуга, и отказать в ее предоставлении мы не имеем права», — подчеркнули в ведомстве. И уточнили также, что регистрации рождения и смертей в ЗАГСах республики проходят в обычном режиме.

В Чебоксарском ЗАГСе журналисту сообщили, что на эту неделю у них было запланировано 24 свадьбы — по 8 бракосочетаний в четверг, пятницу и субботу. Будущих новобрачных обзвонили, но перенести дату создания семьи согласились далеко не все. В итоге церемония бракосочетания для настойчивых женихов и невест пройдет в усеченном составе.

Несколько облегчает задачу работникам ЗАГСов тот факт, что первая половина апреля приходится на дни Великого Поста — желающих сочетаться браком в это время обычно гораздо меньше.

Фото cdnimg.rg.ru: Защитные маски женихам и невестам могут и не помочь. В Москве, где обстановка по коронавирусу наиболее напряженная, в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания с 30 марта по 5 апреля отменены ранее запланированные торжественные церемонии регистрации брака.