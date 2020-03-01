Мы пол-Европы по-пластунски пропахали…

Наверное, именно в эти апрельские дни 1945 года у наших солдат родилось ощущение того, что они прошагали, проползли, буквально «пропахали» половину Европы – бои шли одновременно на территории Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Польши, самой Германии… Сколько стоптано было пар ботинок и сапог! И сколько гимнастерок изорвано в клочья осколками вражеских мин и снарядов.

31 марта, суббота

«…По бездорожью в горно-лесистой местности, под обстрелом врага бесперебойно и своевременно подвозил боеприпасы и продовольствие, иногда поставляя их непосредственно в роты, ведущие бой. Кроме того, вывез с батальонного пункта медпомощи на полковой 25 раненых бойцов и офицеров, заботливо ухаживая за ними при перевозке». Такая боевая характеристика, подписанная в этот день, стала основанием для награждения 12 мая 1945 г. медалью «За боевые заслуги» повозочного взвода снабжения 2-го стрелкового батальона 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта гвардии ефрейтора Клима Игнатьевича Галкина из Канашского района.

А уроженец деревни Кочино Мариинско-Посадского района, гвардии красноармеец Егор Михайлович Михайлов, также воевавший повозочным взвода снабжения, но в соседнем 3-м батальоне, еще и отличился в бою. «В районе Яново, доставив боеприпасы 8-й стрелковой роте, он принимал участие в отражении контратаки гитлеровцев, где метким огнем из винтовки уничтожил двух солдат противника». За это Михайлов был также награжден медалью «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 31 марта На 1-м Белорусском фронте западнее и юго-западнее города Кистжинь (Кюстрин) наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, оборонявший район между Вартой и Одером… Войска 1-го Украинского фронта 31 марта с боем овладели городами Ратибор и Бискау — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на левом берегу Одера, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом Нитра и, форсировав реку Ваг, с боем заняли город Таланта — важный узел дорог на путях к Братиславе. В ходе боев за 31 марта войска фронта заняли более 80 других населенных пунктов… «Красная Чувашия» публикует очередной приказ Верховного главнокомандующего И. Сталина в адрес командующего войсками 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Рокоссовского и начальника штаба фронта генерал-полковника Боголюбова в связи с овладением войсками фронта города и крепости Гданьск (Данциг). Приятно читать в хронике Великой Отечественной войны строки о выдающихся заслугах нашего земляка Героя Советского Союза А.Н. Боголюбова. Жаль, что в Чебоксарах, в его родном городе, до сих пор нет посвященного ему памятника.

1 апреля, воскресенье

Приказом 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии командир минометного отделения младший сержант Нижип Сафъярович Тюкаев, призванный Шумерлинским РВК, награжден медалью «За отвагу». Как говорится в характеристике, он «при взятии населенного пункта Дремани 1 апреля 1945 года со своим расчетом выдвинулся в боевые порядки пехоты и метким огнем своего миномета накрыл группу немецкой пехоты в количестве до 10 человек. Этим самым сорвал контратаку противника». В боях был дважды ранен, в т.ч. один раз — тяжело.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 1-го Украинского фронта после длительной осады и упорных боев завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника и 1 апреля овладели городом и крепостью Глогау (Глогув) — мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели городом Шопрон — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Вене, а также заняли на территории Венгрии более 100 других населенных пунктов. Одновременно на территории Австрии восточнее и южнее города Винер Нойштадт войска фронта заняли более 30 населенных пунктов. «Красная Чувашия» в номере за 1 апреля опубликовала распоряжение исполкома Чебоксарского горсовета о весенней очистке дворов, улиц и площадей. В нем удивляет фраза: «Вывозку нечистот и навоза разрешено производить на колхозные поля и коллективные огороды и на места городских свалок — в двух километрах от города по Ядринскому и Казанскому трактам, а до паводка — на лед Волги (в 50 метрах от берега)»… Сколько же по стране и за все годы таком образом было выброшено в Волгу нечистот и навоза?

2 апреля, понедельник

Уроженец поселка Красный Вазан Шемуршинского района Яков Ильич Юнкеров, сапер саперного взвода, гвардии красноармеец, «на протяжении наступательных боев, начиная от прорыва обороны противника в районе дер. Буххольц 2-го Белорусского фронта и вплоть до полного уничтожения Гдыньской группировки все время находился впереди боевых порядков, ведя инженерную разведку. За время боев обезвредил по 15 мин и фугасов, установленных противником на шоссейных дорогах. Принимал участие в постройке пяти наблюдательных пунктов и, несмотря на сильный артобстрел противником, строительство наблюдательных пунктов производилось в срок». Приказом по 24-му гвардейскому стрелковому полку 10-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта нашему отважному земляку позднее была вручена медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 2 апреля на Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Топольчаны, а также заняли более 100 других населенных пунктов, в числе которых крупные населенные пункты… Бишдорф (4 километра восточнее Братиславы). Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-западнее озера Балатон, 2 апреля совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной промышленности Венгрии городом Надьканижа — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев, а также заняли более 40 других населенных пунктов…

Фото pbs.twimg.com: 4 апреля 1945 года. Бойцы 2-го Украинского фронта на улицах Братиславы.

3 апреля, вторник

Отличился в этот день в бою водитель мотоциклетной роты ефрейтор Василий Федорович Федоров из деревни Килейкасы Цивильского района. «На подступах к населенному пункту Турнише он проявил себя смелым и инициативным мотоциклистом. В бою по захвату переправы через канал в деревне Турнише 03.04.45 года на полной скорости подскочил к мосту, который немцы подготовили к взрыву, своими действиями он увлек за собой и остальные машины. Спешившись, он уничтожил 7 немецких солдат и в полной исправности захватил машину». Эти строки из приказа по 3-му отдельному мотоциклетному полку 3-го Украинского фронта от 15 апреля 1945 г. о награждении Василия Федорова медалью «За отвагу».

Доблестно сражался и уроженец Красночетайского района, наводчик орудия батареи 76-мм пушек 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии Николай Иванович Алексеев. «В бою 3.04.1945 г. за населенный пункт Дреймани орудием прямой наводкой уничтожил огневую точку противника. 1 мая огнем своего орудия отбил действия немецкой захват-группы в количестве до 40 человек». Позднее, 5 мая, он был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 3 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск восточнее Гданьска. Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление по южному берегу Дуная, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог Мадьяровар, а сегодня, 3 апреля, совместно с румынскими войсками с боями заняли город и железнодорожную станцию Кремница — сильный опорный пункт обороны немцев на южных склонах хребта Велька Фатра. Также занято более 150 других населенных пунктов…

«Красная Чувашия» напечатала письма с фронта К. Табакова, в нем описывается случай в разведке с участием наших земляков Хмелева из Козловского района, Назарова из Чебоксарского, Кадыкова из Канашского, Алексеева и Семенова из Урмарского и лейтенанта Колесникова из Москвы. Однажды они решили выманить из подбитого танка «Тигр» и пленить экипаж.

«Думаем: как же немцев из машины выманить? Быстрее всех нашелся сержант Назаров. Как известно, вокруг «Тигра» на 9 метров мертвое пространство. Назаров скатал ком снега, выскочил из укрытия и — раз! Залепил снегом смотровую щель водителя. Из верхнего люка высунулась морда — узнать, в чем дело. Назарову только этого и надо было. Он в люк — гранату! В танке взрыв. Мы бросились к люку, вытаскиваем первого фрица. Видим, готов, не годится в языки. Второй тоже… Внизу машины, заметили, фриц-водитель сидит, корчится, задыхается в дыму. Одежда на нем горит. Вытащили мы его на снег и давай катать, только пар подымается. Помычал, похрипел, проклятый, и затих. Вот ведь незадача! «Постойте, — говорит ефрейтор Алексеев. — Я его сейчас в чувство приведу». Оттащил он немца в сторону, смочил ему голову и дал что-то понюхать. Ожил фриц. «А что, — говорит Алексеев, — нельзя ли в этой машинке домой подкатить? Вот было бы шикарно». «Давайте попробуем, — решает лейтенант Колесников, — залезайте в танк. А фрицу я сейчас разъясню, что ему делать». Посадил он оторопевшего немца на его водительское место и громко крикнул «Шнель!» — быстрее, значит. Фриц покопался малость, провода перебитые соединил, и пошел наш «тигр». Мы даже «ура!» закричали. Но радоваться было рано. Ехать пришлось как раз мимо наших батарейцев. А мы их знаем: могут с первого выстрела подшибить. Как тут быть? Алексеев высунул руку из люка и платком, как белым флагом, машет, — сдаемся, мол. Немцы увидели и стали бить по нам из орудий. И наши, видимо, не очень доверяют, ударить приготовились… Между двух огней оказались. Тогда наш командир приказывает: «Семенов и Кадыков, вылезайте из танка и бегом к нашим». И вот, Семенов и Кадыков бегут, а «Тигр» следом спокойцо движется. Так мы и приехали к своим на «тигре» с «тигровым языком».

4 апреля, среда

Медаль «За отвагу» получил в этот день стрелок 4-й стрелковой роты 9-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармеец Яков Илларионович Илларионов из Аликовского района — за подвиг в бою у города Цинтен (Восточная Пруссия). 23 февраля 1945 года он в числе первых ворвался на улицу города и огнем из винтовки уничтожил трех гитлеровцев. В ходе ожесточенного боя Яков Илларионов был ранен.

Командир отделения 2-го понтонного батальона 1-го отдельного моторизованного понтонно-мостового полка старший сержант Геннадий Петрович Желтухин из деревни Чубаево Урмарского района с 4 по 12 апреля участвовал в строительстве деревянного моста под грузы 60 тонн через р. Одер в районе Альштаумбурга. «За это время он составом своего отделения бесперебойно изготовлял и доставлял поковки на строительство моста, — говорится в наградной характеристике. — Работая день и ночь, перевыполняя дневные нормы в полтора раза, он своим честным и самоотверженным трудом содействовал быстрейшему окончанию строительства моста и переправе войск на плацдарм».

Здесь же работал и понтонер 138-го отдельного моторизованного батальона красноармеец Григорий Леонтьевич Леонтьев, призванный Калининским РВК. При строительстве двухпутного моста через р. Одер он подвозил готовые элементы моста гужтранспортом непосредственно на берег. «Умело организовав работу лошадей, он обеспечил их безотказную работу, добившись перевыполнения норм до 180 процентов. В условиях артминометного обстрела противником района работ, тов. Леонтьев проявил образцы находчивости и выдержки, содействуя досрочному окончанию постройки моста для пропуска войск на левый берег р. Одер», — так написали о нашем земляке в представлении к награде.

13 апреля и Желтухин, и Леонтьев получили медаль «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Войска 2-го Украинского фронта 4 апреля штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии Братиславой — крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае, а также заняли на территории Чехословакии более 60 других населенных пунктов… Одновременно войска фронта севернее Братиславы преодолели горы Малые Карпаты и заняли к западу от них населенные пункты Рарбок, Кухыня, Пернек, Марианна. Юго-восточнее и южнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем заняли город Баден и более 30 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты… Цвелфаксинг (8 километров юго-восточнее Вены)… В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.

5 апреля, четверг

Командир стрелкового отделения 9-й стрелковой роты 18-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший сержант Иван Яковлевич Яковлев из деревни Верхнее Аккозино Красночетайского района 5 апреля награжден медалью «За отвагу».

«В боях с немецкими захватчиками, действуя смело и решительно, не щадя своей жизни, отлично выполнял боевые задания командования», — написано в приказе полка о его награждении. За период Великой Отечественной войны Иван Яковлевич был 4 раза ранен.

«В боях за город Кенигсберг 5 апреля товарищ Воробьев С.Ф., работая установщиком и заряжающим одновременно, обеспечил в период артподготовки в условиях сильного огня со стороны немцев необходимый темп огня и выполнение поставленных задач. Своей самотверженной работой способствовал овладению северо-восточной окраиной города Кенигсберг». За этот ратный подвиг номер миномета 13-го минометного полка РГК красноармеец Степан Филиппович Воробьев из деревни Сюрла-Три Моргаушского района 10 апреля награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 5 апреля севернее Гдыни войска 2-го Белорусского фронта завершили ликвидацию остатков группы немецких войск, прижатых к побережью залива Путцигер Вик, заняв при этом населенные пункты… В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группы немецких войск. Войска 4-го Украинского фронта 5 апреля совместно с чехословацкими войсками овладели городом Ружемберок — важным узлом дорог и опорным пунктом обороны немцев на реке Ваг в Чехословакии, а также заняли город Живец и более 40 других населенных пунктов… В боях за Братиславу 4 апреля войска фронта взяли в плен более 2500 солдат и офицеров противника и захватили полевых орудий — 150, минометов — 65, пулеметов — 361, паровозов — 82, железнодорожных вагонов — 1681, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 71.

6 апреля, пятница

Красноармеец Михаил Николаевич Мутиков из деревни Мутикасы Чебоксарского района, номер миномета 1-й батареи 11-го минометного полка 43-й минометной бригады РГК, с 6 по 9 апреля отличился в боях за город Кенигсберг. Он вручную подносил боеприпасы на огневые позиции под огнем противника, обеспечил бесперебойное ведение огня и отражение двух вражеских контратак. За свой подвиг 23 апреля он получил медаль «За боевые заслуги».

Сержант Николай Николаевич Николаев из деревни Мишуково Порецкого района 6-8 апреля в бою при прорыве обороны противника держал бесперебойную связь с огневыми позициями, проявив при этом мужество и отвагу, в ходе боя устранил неисправность рации. Приказом от 13 апреля по 19-му артиллерийскому полку 26-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта Николай Николаев награжден медалью «За отвагу».

Звание Героя Советского Союза в этот день присвоено помощнику начальника 1-го отделения штаба 79-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта гвардии капитану Евгению Григорьевичу Пайгусову из села Тяптяево Ядринского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. В течение 6 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск юго-восточнее и восточнее Гданьска… В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окруженной группировки противника. В полосе Карпат, северо-западнее города Ружемберок, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 30 населенных пунктов… Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населенных пунктов… На Венском направлении войска 3-го Украинского фронта с боями заняли населенные пункты Швехат, Альткеттенхоф, Ротнойзидль (2 километра южнее Вены), Хеннесдорф. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории Югославии более 50 населенных пунктов. На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения.

А до Победы оставался 1 месяц и 3 дня.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото regnum.ru: Апрель 1945 года. Советские бойцы ведут уличный бой на окраине Кенигсберга.