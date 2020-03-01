Суд оштрафовал ООО «Агрофирма Таябинка» за использование контрафактной «1С»

Красноармейский районный суд вынес решение по делу, связанному с нарушением исключительных авторских прав. Истцом выступило ООО «1С», призвав в ответчики частное лицо и ООО «Агрофирма Таябинка» с требованием о взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительных прав. По приговору суда в прошлом году гражданин Северов (фамилия изменена) был признан виновным и осужден за незаконное использование объектов авторского права. Установлено, что он незаконно записал в память компьютеров, принадлежащих ООО «Агрофирма Таябинка», три контрафактные копии программ, правообладателем которых является ООО «1С».

Истец считает, что Северов и агрофирма нарушили исключительные права общества совместно, так как их действия были направлены на достижение общего результата – функционирования на компьютерах бухгалтерии Таябинки» указанных программ. Северов, не будучи работником агрофирмы, установил их на компьютеры ответчика, используя свои познания в этой области, а ООО «Агрофирма Таябинка» в лице своих работников предоставило этому специалисту условия для установки программ в виде доступа к компьютерной технике и стимулировала его неправомерные действия денежным вознаграждением.

Кроме того, хранение ООО «Агрофирма Таябинка» в памяти компьютеров спорных программ по своей сути является незаконным, поскольку предоставляет собой их использование в форме воспроизведения и влечет гражданско-правовую ответственность общества перед правообладателем. Суд взыскал в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав в размере двукратной стоимости аналогичных лицензионных программ в сумме 300 тысяч рублей. На чем и настаивал правообладатель.