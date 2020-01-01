«Т Плюс» обновила градирни Чебоксарской ТЭЦ-2

Компания «Т Плюс» направила свыше 88 млн рублей на обновление башенных градирен (БГ) Чебоксарской ТЭЦ-2. В 2019 году специалисты провели капитальный ремонт первого и реконструкцию второго сооружения. Комплекс реализованных работ продлил срок эксплуатации градирен, повысил эффективность работы системы оборотного водоснабжения станции.

В рамках капитального ремонта первого объекта была выполнена замена элементов противообледенительного тамбура, ремонт железобетонных колонн и чаши водосборного бассейна. Проведена очистка от иловых отложений водосборного бассейна, установлены новые разбрызгивающие сопла и т.д.

Реконструкция второй градирни включила замену оросителя из асбестоцемента на полимерный, замену водораспределительной системы из 3160 сопел и 9 коллекторов с водораспределительными лучами. Также выполнена полная замена системы воздухорегулирования и противообледенительного тамбура, чистка водосборной чаши и ремонт железобетонных колон градирни.

«Технические мероприятия на градирнях не только улучшили их состояние, но и повысили экономичность и надежность работы всей станции», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Напомним, первая БГ Чебоксарской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1979 году, вторая — в 1984 году.