В Чебоксарах установлен рекорд по количеству построенного жилья

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В 2019 году в Чебоксарах введено в эксплуатацию 436 тыс. кв. м жилья — абсолютный рекорд для города.

Сообщая об этом на еженедельной планерке, глава администрации города Алексей Ладыков заметил: «Никогда в Чебоксарах столько не строилось. Это солидный показатель. В 2015 году было 400 тыс. кв. м, и мы ставили задачу перевыполнить достижение. Сейчас мы строим больше, чем 0,8 кв. метра на человека — высокий показатель в целом по Российской Федерации, столичным городам».

Глава администрации поручил также усилить контроль за благоустройством территорий в районах сданных домов, проанализировать состояние дорожного покрытия проезжей части и пешеходной зоны. Качество гарантирует застройщик, устранять замечания он будет за свой счет, подчеркнул он.

Чтобы сохранить заданный темп строительства, нужно грамотно и эффективно использовать механизмы помощи. Так, из федерального бюджета выделяются существенные средства на создание объектов инфраструктуры в рамках национальных проектов, и застройщики вправе участвовать в соответствующих конкурсах Минстроя России, напомнил Алексей Ладыков.

Опубликовано: 21 января 2020 г.


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